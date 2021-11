Município é uma das sedes de competição nacional do esporte

A cidade de Suzano sedia nesta semana a Superliga Brasileira de Voleibol Masculino – Série C, torneio equivalente à terceira divisão nacional do esporte. A Arena Suzano é o palco escolhido para a disputa das partidas, que acontecem diariamente até o próximo domingo (07/11). O Fundo Social do município está conduzindo uma troca de ingressos solidários para a competição.

O torneio, organizado pela Confederação Brasileira de Vôlei (CBV), teve início nesta quarta-feira (03/11) e vai até o próximo domingo (07/11) com 31 equipes divididas por cinco chaves regionais, sendo uma delas, a divisão Sudeste-SP, que conta apenas com clubes paulistas. Após formalizar candidatura para sediar os jogos, Suzano recebeu o direito de ser o local de disputa dos agrupamentos do Estado, que contam com três equipes cada.

O Suzano Vôlei, time da cidade formado em agosto deste ano e que realizou grande campanha no Campeonato Paulista, inicia a disputa da Superliga C em um grupo com Iacanga Vôlei e Diadema. A equipe estreou no certame nacional nesta quarta-feira em busca de uma vaga para a segunda divisão do voleibol nacional de 2022. O segundo grupo da chave conta com Sesi Osasco, Santos/Praia Grande e Santo André.

Como forma de incentivo à competição e à solidariedade, o Fundo Social de Suzano está conduzindo ações de troca de ingressos durante a semana de jogos. Com um posto em funcionamento das 9 às 16 horas no Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa (rua Baruel, 501 – centro), os munícipes podem adquirir entradas especiais ao levar um quilo de alimento não perecível para realizar a troca por um ingresso, válido para um dia inteiro de competição, com dois jogos previstos.

De acordo com a primeira-dama Larissa Ashiuchi, a alta quantidade de doações segue motivando as equipes a manter a ação social, que, nas últimas semanas, arrecadou cerca de uma tonelada e meia de alimentos com as trocas. “Estivemos no feriado de Finados na Arena Suzano promovendo as trocas e obtivemos sete cestas cheias de pacotes que farão a diferença para muita gente. Esse é um caminho do bem, que, além de gratificante e importante para as vidas, representa ainda um incentivo ao esporte da cidade”, comentou.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi, por usa vez, pontuou seu sentimento quanto à paixão e aos projetos, que contam com apoio municipal. “O povo suzanense sabe da grande história que temos com os esportes. Seja no vôlei, histórico nas últimas décadas e que está sendo retomado, ou com o futebol, campeão paulista no fim de semana, estamos vivendo esse grande momento, um fruto dos ótimos trabalhos das equipes, que fazemos questão de apoiar. Essas conquistas e o momento vivido devem ser um espelho para o futuro esportivo em nossa cidade, para que este volte a ser referência estadual e nacional”, finalizou.

Sucesso

O esporte suzanense está celebrando um momento iluminado em campo e em quadra. Neste final de semana, o Usac foi campeão da Segunda Divisão do Campeonato Paulista após empate por 0 a 0 contra o Matonense no Estádio Francisco Marques Figueira, o Suzanão. O feito, acompanhado por cerca de dois mil torcedores, marcou a primeira conquista de nível estadual da história do Javali das Palmeiras, que já havia garantido o acesso à Série A3 do futebol paulista para 2022.

O Secretário Municipal de Esportes e Lazer, Arnaldo Marin Junior, falou da felicidade que tem com o momento do esporte suzanense, destaque no Estado. “É fantástico ver tudo que nossos atletas estão conquistando. Esse título dos garotos do Usac ao lado da torcida no final de semana foi mais que especial, por toda a trajetória, invicta na Segundona. Assim como o Suzano Vôlei, que venceu seu amistoso neste final de semana e vem de uma grande campanha no Paulista, enfrentando as grandes equipes do Estado. Agora, está iniciando a Superliga C, que será disputada aqui na nossa Arena. É um orgulho indescritível”, comentou.

Créditos das fotos: Wanderley Costa/Secop Suzano e Divulgação/Suzano Vôlei