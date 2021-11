As escolas municipais de Ferraz de Vasconcelos voltarão a receber 100% dos alunos a partir da próxima segunda-feira, dia 8 de novembro. A medida será facultativa e todos os protocolos sanitários serão mantidos, com o uso obrigatório de máscara e disponibilização de álcool em gel em todas as atividades.

A deliberação foi realizada pela Secretaria de Educação, em acordo com o Conselho Municipal de Educação, e o ensino à distância será garantido para os alunos que tenham justificativa médica para o não comparecimento.

Os dias presenciais para crianças pequenas (4 e 5 anos e 11 meses), ensino fundamental (anos iniciais e finais) e EJA serão de segunda a sexta-feira no horário regular das aulas, respeitando os turnos de funcionamento. Cabe destacar que os pais e responsáveis serão avisados pelas unidades escolares sobre as novas medidas.

Dessa forma, é importante frisar que será de responsabilidade da família o acompanhamento do ensino remoto em relação à retirada de materiais impressos na escola, realização das atividades com os estudantes e a devolução das tarefas nas datas estabelecidas.

As crianças pequenas (4 e 5 anos e 11 meses) e os alunos do ensino fundamental que não frequentarem as aulas presenciais terão um momento interativo de uma hora semanal com o docente, no período indicado pela equipe gestora.

Além disso, os diretores deverão informar para a Secretaria de Educação a frequência das crianças.

Até o término do ano letivo, a equipe gestora promoverá diálogos para o acolhimento socioemocional dos estudantes, de modo a estreitar laços que favoreçam a segurança de todos, devido aos desafios vivenciados no período pandêmico para que o retorno seja saudável.

Na educação infantil, por exemplo, atividades em ambiente externos serão priorizadas, considerando as aprendizagens por meio de experiência ao ar livre. De maneira geral, reflexões sobre as ações do ensino remoto serão realizadas, para ser feita uma autoavaliação do processo de ensino e aprendizagem.Texto: Jamile Matos – MTB: 87869/SP/Secom Ferraz.

Foto: Secom Ferraz.