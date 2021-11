Atividades tiveram início na manhã desta quarta-feira (3/11) sob a coordenação da Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Naturais e Serviços Urbanos

A Frente de Trabalho Municipal de Poá iniciou as atividades na manhã desta quarta-feira (3/11), realizando os serviços de zeladoria em diversas vias da cidade. Dos 100 novos bolsistas que foram convocados por meio de um processo seletivo, cerca de 80% foram destinados à Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Naturais e Serviços Urbanos, sendo que os demais foram distribuídos para as outras Pastas Municipais, bem como o Núcleo de Atendimento à População (NAP).

A prefeita Marcia Bin fez questão de acompanhar o início das atividades e dar as boas- vindas aos novos bolsistas. “Fico muito feliz em ver que a Frente de Trabalho está nas ruas cuidando da zeladoria da nossa cidade. O município estava carente deste programa e estávamos ansiosos para colocá-lo em prática. Desejo sorte a todos os envolvidos e me coloco à disposição para o que precisarem, as portas do gabinete estarão abertas para recebê-los”, afirmou a chefe do Executivo.

Os bolsistas responsáveis pelos serviços de zeladoria se reuniram na Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Naturais e Serviços Urbanos para receber os equipamentos de trabalho e, logo em seguida, foram direcionados para diversos locais da cidade como, por exemplo, o Jardim Santa Helena (avenida Deputado Castro de Carvalho e rua Fernando de Noronha), Jardim Nova Poá (avenida Adutora), Centro (rotatória Padre Eustáquio), Jardim Obelisco (Praça do Obelisco), Vila Varela (quadra de

esportes da rotatória), e em Calmon Viana, para executar os serviços de limpeza, capinação e retirada de entulhos e madeiras.

“A nossa Frente de Trabalho tem sete coordenadores e um coordenador geral que, diariamente, estarão direcionando as equipes para pontos específicos da cidade que, a princípio, necessitam de maior atenção. O objetivo é agilizar os trabalhos para atender todos os bairros do município de forma rápida e eficaz”, afirmou a secretária de Meio Ambiente, Recursos Naturais e Serviços urbanos, Claudete Canada.

FRENTE DE TRABALHO

Conforme informou a Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Emprego e Relações do Trabalho, os bolsistas terão cursos de qualificação e/ou alfabetização, bolsa auxílio-desemprego no valor de R$ 802,85, a cesta básica no valor de até R$ 150,00 e seguro de acidentes pessoais.

“Foram dois meses para finalizarmos o processo de seleção, além dos meses anteriores que a prefeita já tinha a intenção de formar a Frente, mas se encontrava impossibilitada pela crise financeira. Estamos muito felizes por iniciar as atividades em prol da população e do município”, finalizou o secretário da pasta, Alcides Leme da Silva Júnior.

FOTOS: Rodrigo Nagafuti / Ronaldo Andrade – Arquivo Secom Poá