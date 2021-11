Lutadores fazem parte de projeto social da secretaria de Esportes e Lazer de Suzano

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, recepcionou os lutadores Kemilyn Cordeiro e Israel dos Santos e o professor Luiz Remesso, da academia Gardenal Fight Team. Eles conquistaram os cinturões de campeão em suas respectivas categorias no 31º Campeonato Sul-Americano IFMA, disputado no mês de outubro. Os alunos representaram a cidade por meio do projeto social “Muay Thai Mania”.

A competição foi realizada no Parque Olímpico do Rio de Janeiro, nos dias 16, 17 e 18 de outubro. Ao todo, 633 lutadores de todo o continente fizeram parte do evento em múltiplas categorias, definidas por esquema de peso.

Disputando a categoria até 57 quilos, Kemilyn Cordeiro faturou o primeiro lugar de sua classe individual, garantindo o cinturão de campeã. Já Israel dos Santos, outro dos competidores registrados pela academia, também conquistou o título. Integrante da categoria até 63 quilos e meio, o jovem recebeu um cinturão pela primeira colocação.

Honrado pela oportunidade e pelas vitórias dos alunos, o professor Luiz Remesso contou sobre a alegria de ter integrantes do projeto conseguindo destaque no torneio sul-americano de muay thai. “Esses alunos representam um pouco da persistência que marca a vida de um atleta. O Israel e a Kemilyn foram agraciados por seus desempenhos e tenho confiança de que no futuro outros também farão ótimas campanhas no âmbito esportivo”, disse o orientador.

Com sede na avenida Francisco Marengo, 1.676, no Jardim Dona Benta, a academia Gardenal Fight Team conduz o projeto “Muay Thai Mania” em parceria com a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, recebendo pessoas a partir de sete anos, sem idade limite para praticar e conhecer o esporte. O intuito é promover a cidadania por meio da prática esportiva e do convívio em sociedade, provendo aos atletas a chance de participar de competições oficiais de ordem municipal, estadual, nacional e internacional, como o Campeonato Sul-Americano.

Com os cinturões em mãos, os lutadores campeões os exibiram para o prefeito na última quinta-feira (28/10), agradecendo pelo convite após as disputas no estado fluminense junto com professor da academia.

Ashiuchi parabenizou os atletas e ressaltou o comprometimento em fazer parte do projeto e representar Suzano em uma competição de ordem internacional. “Disputar campeonatos de qualquer natureza em um nível de exigência como um Sul-Americano é de se aplaudir e muito. Mais ainda, devemos nos sentir honrados por proporcionar estas oportunidades para jovens como a Kemilyn, o Israel e tantos outros que fazem parte dos projetos sociais envolvendo as artes marciais em nosso município. O esporte é uma porta para a cidadania e esses cinturões são o merecido prêmio por toda a dedicação deles”, disse.

Crédito da foto: Mauricio Sordilli/Secop Suzano