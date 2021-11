Com a função de tornar público e dar mais voz às necessidades e reivindicações dos cidadãos da região, O Povo Fala vem sendo bem-sucedido no que se propõe. Auxiliando moradores de diversos locais a conseguirem uma via de comunicação com o governo e, consequentemente, terem problemas resolvidos, problemas esses que cabem ao governo de cada município resolver.

Com maior atuação em Ferraz de Vasconcelos, O Povo Fala já esteve em todos os bairros da cidade, atendendo mais de 500 solicitações de moradores da cidade, solicitações essas que já foram desde problemas em hospitais, até problemas com programas sociais da cidade ou até a questão de uma senhora que seria despejada de sua casa.

Cerca de 30% das demandas divulgas pelo quadro foram atendidas, a intenção é que esse número cresça ainda mais, até que os cidadãos não se sintam mais lesados ou largados pelo governo de suas cidades.

O quadro não tem a intenção de somente divulgar uma demanda ou a necessidade de um morador, mas, acompanhar o caso, apresentar as respostas dos governos municipais e, se houver, mostrar a solução apresentada ao caso.

O último caso apresentado pelo quadro foi um envolvendo o Castelo Zenker, mais conhecido como Castelinho, um dos patrimônios de Ferraz de Vasconcelos.

O castelo, que um dia já foi orgulho para os moradores do bairro Jardim do Castelo, entrou em estado de abandono há anos e não recebia nem uma reforma e sequer uma manutenção. Desde mato alto a rachaduras na estrutura da construção, há diversos problemas no local.

Em transmissão ao vivo feita pela TV Cenário o dia 26 de outubro, moradores que passavam pelo local relataram o descontentamento com a situação do Castelinho, além do medo e dúvidas em relação ao que algumas pessoas fazem ao frequentarem o local, que é de fácil acesso.

Alguns dias após a presença da TV Cenário no local, a Secretaria de Serviços Urbanos iniciou a manutenção do local, fazendo a capinagem e limpeza da área. Segundo o titular da pasta, Nicolas David (PSD), o Castelinho passará por uma reforma em breve.

O secretário elogiou a atuação da TV Cenário que teve papel para que os pedidos dos moradores da região chegasse até a prefeitura.

Para participar do O Povo Fala e fazer uma denúncia, mande sua mensagem para (11) 4674-2593.