A Secretaria de Saúde de Suzano promove neste mês uma série de ações em alusão à campanha “Novembro Azul”, voltada à conscientização e prevenção ao câncer de próstata. Ao longo deste período, os postos de saúde vão contar com atividades de acolhimento ao público masculino, inclusive com 12 unidades abertas no próximo dia 27 (sábado) para o chamado “Dia D” de atendimento.





De acordo com a diretora de Atenção à Saúde, Flávia Verdugo, neste mês cada unidade de saúde vai oferecer uma programação especial voltada aos homens do bairro, com atividades sobre a campanha nas salas de espera. Entre elas, estão programadas ações de orientação, avaliação em saúde bucal, práticas integrativas e testes rápidos à livre demanda durante todo o período.

“Cada posto de saúde vai planejar sua programação de acordo com a rotina de trabalho. A campanha ‘Novembro Azul’ é de suma importância porque atua na prevenção do câncer de próstata. Esse é um dos tipos de câncer mais comuns na população masculina e que, se diagnosticado precocemente, têm mais chances de tratamento e cura. Porém, infelizmente o tema ainda é tratado como tabu por parte dos homens. Então nossa missão é quebrar esse preconceito e garantir acesso a orientação e prevenção à doença”, comentou.

Além dos trabalhos ao longo do mês, a campanha também terá um “Dia D” planejado para ações no dia 27 de novembro (sábado). Nesta data, serão 12 Unidades Básicas de Saúde (UBS) abertas na cidade, das 8 às 16 horas. O objetivo será promover um atendimento à comunidade, com acolhimento em Saúde Mental especialmente voltado ao público masculino, auriculoterapia e outros trabalhos de integração em saúde, com destaque para o atendimento à livre demanda para a coleta de sangue PSA (Antígeno Prostático Específico).

Segundo o secretário municipal de Saúde, Pedro Ishi, o exame é um dos procedimentos mais recomendados pelos urologistas para a detecção precoce do câncer de próstata e de outras doenças do sistema reprodutor masculino. “Essa coleta de sangue complementa o diagnóstico, mas não substitui o procedimento de toque retal. É preciso reforçar a importância do exame porque ainda existe muito preconceito sobre a questão. Por isso, repassem a informação, participem das ações e incentivem os procedimentos de prevenção à doença. São atitudes simples que podem salvar vidas”, completou.

As unidades em atendimento no sábado (27/11) serão: UBS Alzira Pereira Mayer, (Jd. Alterópolis), UBS Antônio Augusto Nunes (Jd. Natal), UBS Dr. André Cano Garcia (Boa Vista), UBS Dr. Isack Oguime (Pq. Maria Helena), UBS Jardim Monte Cristo, UBS José Mariano de S. Coutinho Jr. (Jd. Colorado), UBS Maria de Lourdes Cardozo Mathias (Jd. Vitória), UBS Stelina Maria Barbosa (Miguel Badra), UBS Palmeiras, UBS Prefeito Alberto Nunes Martins (CSII), UBS Prof. João Olimpio Neto (Casa Branca) e UBS Tabamarajoara.

Outra grande ação planejada para esse mês é a força-tarefa para atendimento à demanda de ultrassom de próstata. A expectativa é de que haja maior celeridade com cem atendimentos neste período. “Vamos aproveitar a temática e acelerar o atendimento ao ultrassom por meio de uma força-tarefa. Todos os homens serão convocados em agendamento prévio. A iniciativa vai garantir maior fluidez à demanda de pacientes. Vamos juntos fazer mais pela nossa saúde”, destacou o secretário.