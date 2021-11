O ex-prefeito de Ferraz de Vasconcelos, de 1997 a 2000, Valdemar Marques de Oliveira Filho, o Dema, está prestes a ser homenageado com o título de uma medalha voltada às pessoas ou empresas que se destacaram no enfrentamento à pandemia do novo coronavírus (Covid-19). O ex-gestor local morreu em julho deste ano, vítima da doença, aos 69 anos.





O projeto de decreto legislativo deverá ser votado em primeira discussão na sessão ordinária nesta terça-feira, dia 09, a partir das 9h. Depois, a matéria de autoria do vereador David Francisco dos Santos Júnior (PSD), o David Júnior, será apreciada em segundo turno e, na sequência, será sancionada pelo presidente do Legislativo, Flávio Batista de Souza (Podemos), o Inha. O texto poderá voltar à pauta no dia 16 de novembro.

Os vereadores votam ainda o projeto de decreto legislativo de Antônio Carlos Alves Correia (Republicanos), o Tonho, concedendo a Medalha Vereador João Batista Camilo Neto ao ex-governador de São Paulo, Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho, por seus relevantes serviços prestados à sociedade ferrazense. A Câmara Municipal vota ainda moção a diretora da Escola Municipal de Educação Básica (Emeb) Maria Madalena Correia, no Jardim Luiz Mauro, Vera Helena Rodrigues Xavier.

Além disso, o plenário da Casa delibera também em primeira discussão o projeto de lei nº022/2021 que dispõe sobre a coleta, o transporte e destinação final de óleos e gorduras de origem vegetal e animal usadas na fritura de alimentos. No fundo, a medida visa incentivar o reaproveitamento para minimizar os impactos ambientais, ou seja, evitar o despejo inadequado do produto processado na cidade.

Por Pedro Ferreira