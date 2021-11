O Hospital Municipal Guido Guida, também conhecido como Medina, em Poá, está desde a manhã desta terça-feira (9) sem atendimento, tendo somente, um médico na ala de emergência.





Ao chegar no hospital, uma cena rara, o local totalmente vazio, cadeiras desocupadas e estacionamento quase que totalmente livre, porém, não eram poucos pacientes, ou um atendimento rápido e eficiente, o hospital esteve sem médicos durante todo o dia, segundo funcionários do local.

Recepção do Hospital Guido Guida nesta terça-feira (9)

Enquanto a TV Cenário esteve presente no local, vários carros pararam em frente à entrada do hospital, com pessoas em busca de atendimento. Porém, dois funcionários do local estavam informando que não havia médicos na unidade e que, não sabiam o motivo.

Segundo os dois funcionários que estavam informando às pessoas sobre a falta de médicos, ontem (8) o atendimento estava normal, já hoje, não tinha clínico, pediatra e sequer o médico responsável pelos casos de Covid-19.



Ainda segundo os funcionários, não se sabe se amanhã terá atendimento e não foi passada informações para eles sobre essa situação.

Além de informar sobre a falta de médicos, os funcionários estavam recomendando que as pessoas fossem para outros hospitais da região, como o de Ferraz de Vasconcelos e de Itaquaquecetuba.

A TV Cenário ligou para o hospital após às 18h, para saber se médicos haviam chegado ao Guido Guida, porém, segundo a atendente, não. Ela disse para ligar depois das 19h, que seria o horário da troca de plantão dos médicos.