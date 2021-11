O Suzano Shopping inaugurou no domingo (07/11) a decoração “Natal dos Sonhos”. E a programação da celebração da data mais aguardada do ano vem com novidades: Papai Noel volta a atender presencialmente a partir desse mês até a véspera do Natal e haverá paradas natalinas em dezembro com música, desfile de personagens e distribuição de balões pelos corredores do centro de compras e lazer.





O tema escolhido para este ano desperta a imaginação para uma viagem ao encantado mundo dos sonhos, das brincadeiras infantis, para que não somente as crianças, mas as famílias inteiras embarquem neste momento mágico durante visita ao Suzano Shopping.

O cenário está instalado na entrada principal e traz enfeites coloridos, laços, guirlandas, brinquedos típicos como urso gigante e soldadinhos de chumbo, a “Casa dos Sonhos” do Papai Noel, um cantinho para cartas, cestos de balões e a majestosa árvore natalina, com muitos detalhes de encher os olhos. Tem ainda parquinho integrado ao cenário com gangorra, giga-gira, balanço e escorregador. Na área externa, a fachada do shopping ganhará uma iluminação especial com a instalação de 200 strobos.

A tão esperada chegada do Papai Noel está marcada para o dia 20 de novembro, um sábado, às 15 horas, com show musical e parada natalina com personagens e muita animação. E a partir do dia 21 deste mês até dia 23 de dezembro, o bom velhinho ficará na praça de eventos, na “Casa dos Sonhos”, que integra o cenário de Natal.

Ele estará à disposição para receber as crianças com muito carinho, ouvir seus pedidos e tirar fotos todos os dias, das 13h às 22h, com uma pequena pausa das 17h às 18h, “para alimentar as renas…”. Na véspera do Natal, 24 de dezembro, o Papai Noel atenderá a garotada das 10h às 19h.

Tem mais diversão para a família toda: a programação especial contempla ainda duas paradas natalinas, nos dias 05 e 12 de dezembro, em três horários: às 13h, 15h e 17h. Durante os 45 minutos de cada apresentação, personagens natalinos irão desfilar pelos corredores do Suzano Shopping e distribuir balões, com muita música, para espalhar ainda mais a alegria e o encanto do Natal. São momentos especiais que irão render muitas fotos e lindas recordações.

Vale destacar que no cenário e em todas as suas dependências, o Suzano Shopping segue protocolos de segurança, como uso obrigatório de máscaras e totens de álcool em gel, entre outras medidas.

O Suzano Shopping fica na rua Sete de Setembro, 555, Jardim Iraí. As lojas abrem das 10h às 22h de segunda a sábado, e das 14h às 20h aos domingos e feriados. A Praça de Alimentação funciona das 11h às 22h todos os dias.

Mais informações no site www.suzanoshopping.com.br ou telefone (11) 2500-7940.