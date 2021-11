Se iniciará na próxima terça-feira (16), as inscrições para o ano letivo de 2022 nas creches municipais de Ferraz de Vasconcelos. As matrículas são destinadas às crianças de 0 a 3 anos.





As matrículas devem ser realizadas até o dia 8 de dezembro e os pais interessados devem comparecer na unidade escolar desejada com a certidão de nascimento da criança, comprovante de endereço atualizado e documento original com foto de um dos responsáveis.

A primeira contemplação de vaga para o ano letivo de 2022 ocorrerá ainda em 2021, os responsáveis serão informados por e-mail e telefone. Aqueles que não conseguirem a vaga, estarão na lista de espera que será válida durante todo o ano letivo.

A abertura das matrículas para a pré-escola e ensino fundamento será no dia 6 de dezembro, a inscrição também deve ser realizada na escola. Já as matrículas para o ensino fundamental I e II foram realizadas durante o mês de outubro. Os pais que quiserem solicitar transferência ou ainda precisam realizar a inscrição, é necessário comparecer na unidade a partir desta mesma data.

EJA 2022

As inscrições para o EJA 2022 também estão abertas e os interessados devem comparecer em uma das Escolas Municipais de Educação Básica (EMEB) da cidade: Helmuth Louis Baxmann, localizada na Avenida Imperial, 65, no Jardim Ipanema; EMEB Professor Ruy Coelho, na rua Júlio de Mesquita Filho, s/n, Jardim San Giovani, e na EMEB Halim Abissamra, na Avenida Jacira Teixeira de Camargo, s/n, na Vila Arbame.

O EJA é destinado a maiores de 15 anos que não concluíram o ensino fundamental e a maiores de 18 que não terminaram o ensino médio. É necessário que o interessado apresente documento original com foto, comprovante de endereço e comprovante de escolaridade.