Após abertura do Parque Municipal Nosso Recanto, a Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, por meio das Secretarias de Meio Ambiente, Verde e Proteção Animal, e Esporte e Lazer, constatou o aumento expressivo de ferrazenses e visitantes em busca da pista de caminhada e trilhas.

Com uma paisagem agradável, a pista de caminhada é ideal para aqueles que buscam fazer uma corrida ou apenas caminhar, mas sem perder o contato com a natureza. Já as trilhas na vegetação nativa do parque garantem aos visitantes um contato mais próximo com a fauna e flora, podendo testemunhar diversas espécies de animais em seu habitat natural.

Outras atrações também compõem o espaço, tais como: mini fazendinha, quadra poliesportiva, quadra de futsal, quadra para tênis, quadra de basquete, Lagoa dos Patos, Pergolado, Recanto Skate Park, dentre outros.

O titular da pasta de Meio Ambiente, Verde e Proteção Animal, Claudio Squizato, comentou sobre a grande procura de visitantes ao local. “No período pandêmico, o Parque ficou fechado para os visitantes e isso impactou a rotina de muitas pessoas que tinham o costume de visitar o local. Aproveitamos para revitalizar diversas partes do parque e criar mais atrações para as pessoas. Desta forma, o ‘Nosso Recanto’ oferece momentos agradáveis para familiares e amigos poderem registrar a presença de animais domésticos, silvestres e diversas espécies da flora brasileira”, disse o secretário.

O secretário de Esporte e Lazer, José Batista de Souza, destacou sobre a prática esportiva no local. “As pessoas gostaram da retomada do parque e a cada semana temos um número expressivo de novos visitantes. O esporte associado com a natureza é o chamariz do espaço. Aqui todos podem acessar e praticar um esporte de sua preferência. Estamos satisfeitos pela adesão, procura e aceitação popular”, comentou o titular da pasta.

O Parque Municipal Nosso Recanto, está situado na Rua Lourenço Paganucci, 1133, no Jardim Pérola, e atende das 7 às 16 horas de segunda a domingo, incluindo feriados.

Texto: Junior dos Anjos – MTB: 84403/SP/Secom Ferraz.

Foto: Jonathan Andrade – Secom Ferraz.