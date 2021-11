AGORA A BRINCADEIRA COMEÇOU A FICAR ANIMADA

O que parecia ser uma brincadeira sem graça de apenas uma criança, começou a ficar mais animada.

Você já viu uma criança brincando sozinha na rua, ou em um playground? Não tem graça nenhuma, não é? Ou um jogador de futebol jogando bola sozinho, também é sem graça pra caramba, não é? Era assim que, até esse momento, estava caminhando a política em nossa cidade para a eleição do ano que vem para deputado federal, e apenas um candidato estava se movimentando, que neste caso é Rodrigo Gambale (PSL).

Quando uma criança brinca sozinha, das duas, uma: ou ela é muito boa na brincadeira e ninguém quer brincar para não perder, ou ninguém gosta dela ao ponto de não querer estar junto. Neste caso específico, se tratando de Gambale, o que parece ser na minha opinião, é a primeira opção. Ele parece ser muito bom neste jogo da política e, por isso, todo mundo está com medo. Também, ele saiu candidato na primeira vez como deputado e mesmo ninguém acreditando, ganhou. Depois, elegeu sua irmã prefeita, que todos diziam que ficaria em terceiro lugar na disputa.

O MEDO COMEÇOU A PASSAR

Geralmente é assim, quando uma criança ou um jogador solitário está sozinho, brincando ou jogando as suas partidas solitárias, mesmo quem não participa da brincadeira, fica de fora só observando e analisando. Aí, eles começam a perceber que o garoto não é tão bom na brincadeira, ou o jogador não é tão craque assim. Começam a ver as falhas, as fraquezas e em determinado momento, começam a acreditar que dá sim para fazer parte do jogo, e mesmo que não vençam, não passarão vergonha.

RENATINHO, A SALVAÇÃO DA OPOSIÇÃO

O jovem Renatinho Se Ligue, está surgindo não apenas como o corajoso da parada, mas também, como a salvação para aquelas pessoas que não estão nada contente com a atual gestão de Priscila Gambale (PSD), e principalmente com a atuação de Gambale na Assembleia Legislativa de São Paulo (ALESP), pois, é de conhecimento de todos, qual a pauta que ele defende lá, que é a “Pauta Doria”, tudo que o governador manda para casa, ele sai aprovando. E com isso, diversos segmentos estão revoltados com o parlamentar e consequentemente procurando alguém para entrar na briga e fazer Gambale perder a eleição.

Pelo que fiquei sabendo, após a divulgação da provável candidatura de Renatinho em meu programa, o celular do jovem não parou de tocar um minuto. Tem gente que disse assim ao jovem: “Renato, com você eu vou de graça, e se for o caso, coloco grana, só pra tirar voto deste deputado”, me confidenciou uma fonte.

Outra pessoa me disse assim: “Jair, eu nem tinha tanta afinidade pelo Renatinho, mas só para atrapalhar o Gambale, tô junto”.

PRÓXIMO PASSO

Agora só resta esperar o pronunciamento oficial do jovem Renatinho Se Ligue, para de fato dizer que, temos mais uma pessoa de peso querendo uma cadeira na Câmara dos Deputados em Brasília.

Se o sentimento da população ferrazense for o reflexo das pessoas que acompanharam hoje o programa Bom Dia Cenário, e votaram na enquete da disputa entre Renatinho e Gambale, uma coisa é certa, é bom Rodrigo Gambale já ir colocando a barba de molho, que o menino-prodígio vai dar trabalho. A enquete ficou assim: 18% para Rodrigo Gambale e 82% dos votos válidos ficou com o jovem Renatinho Se Ligue.