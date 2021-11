Publicação internacional destaca a potencialidade do município em várias áreas nos últimos anos

A cidade de Suzano é destaque na mais recente edição do City’s Book, publicação internacional voltada às áreas Governamental, Cultural e Econômica. A participação inédita tem como foco o desenvolvimento da cidade nos últimos anos e a promoção da potencialidade do empresariado suzanense em âmbito nacional e internacional. O lançamento ocorreu na manhã desta segunda-feira (08/11) no Cineteatro Wilma Bentivegna e contou com a participação do prefeito Rodrigo Ashiuchi.

A iniciativa teve custo zero para a administração municipal, sendo totalmente patrocinada por empresas de Suzano. A parceria encabeçada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego culminou na produção de uma revista exclusiva sobre o município. O material aborda o empresariado da cidade e aspectos importantes como Desenvolvimento Econômico, Educação, Saúde, Lazer, Turismo e os avanços na questão Social.

Durante o lançamento da edição, o chefe da pasta, André Loducca, reforçou a importância da publicação na área governamental, com exemplares que serão divulgados junto a consulados e embaixadas, além de sedes de grandes empresas nacionais e internacionais.

“Por meio do City’s Book, Suzano marca presença no meio empresarial, proporcionando mais oportunidade para novas parcerias e crescimento. Deixo um agradecimento especial a todas as empresas, indústrias e empreendedores que acreditam na administração suzanense. Em um passado não muito distante, tínhamos uma dificuldade de aproximação com esse grupo, mas mudamos isso com a transversalidade entre secretarias e retomando a credibilidade da prefeitura que hoje tem portas abertas para o empresariado”, explicou Loducca.

Já o prefeito Rodrigo Ashiuchi disse que a revista é um instrumento importante de fomento à economia porque impera como um verdadeiro “cartão de visitas” do município, resumindo as principais atrações e mostrando as características que definem a localidade.

“Agradeço ao City’s Group por levar nossa história para diferentes cantos. Me sinto honrado em fazer parte deste projeto tão bem elaborado em uma parceria inédita entre a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego e o empresariado suzanense. Foi um belo trabalho conjunto que mostra que juntos podemos construir uma cidade cada vez melhor, que evolui e se destaca. Ninguém faz nada sozinho, ainda temos muito o que construir com notícia boa pela frente”, concluiu Ashiuchi.

Ainda durante a cerimônia de lançamento, Vitor Falcão, que atua como relações públicas do City’s Group, destacou a importância da conexão e da interação entre as empresas nessa ação e a visibilidade do município na parceria entre a administração e o empresariado. Yasuko Yamaguchi, presidente da empresa Tessin, endossou o discurso citando o suporte da municipalidade e o diálogo aberto em Suzano.

Também estiveram presentes o diretor industrial da Formiline, Ricardo Wolff; a secretária municipal de Desenvolvimento Econômico de Cabreúva (SP), Mirna Cassiano Cruz; o presidente da Associação dos Corretores de Imóveis de Suzano (Acoris), Ademilson Bernardes; o gerente do Escritório Regional da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), Zemicindo Mendes; o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Mogi e Região (Sincomércio), Valterli Martinez; o presidente do Conselho Municipal de Turismo (Comtur) de Suzano, Cláudio Rocha; o gerente da Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Suzano, Rudamir Fernandes; e o presidente da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Suzano (AEAAS), Eduardo Habu, além de Francisco Cândido, representante do vereador mogiano Clodoaldo de Moraes.

Também marcaram presença o vice-prefeito e secretário de Cultura de Suzano, Walmir Pinto, e os secretários Geraldo Garippo (Assistência e Desenvolvimento Social), Leandro Bassini (Educação), Elvis Vieira (Planejamento Urbano e Habitação), Samuel Oliveira (Manutenção e Serviços Urbanos), Itamar Viana (Planejamento e Finanças), Elias Marques (Segurança Cidadã) e André Chiang (Meio Ambiente), além do chefe de Gabinete Afrânio Evaristo e do controlador-geral do município, Sadao Sakai.

Por parte da secretaria municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego ainda participaram os diretores Arrones Júnior, Heloise Campos, Marcos Manrique e Minoru Harada, contando também com a assessora Débora Candido.

A edição suzanense do City’s Book é patrocinada pelos seguintes nomes: Bifum, BlueBeach, Câmara de Mogi das Cruzes, Clariant, Cragea, Denver, Formiline, Gimi, GTex, Inebrás, Intelliboard, Komatsu, Metalúrgica Rocha, Plena Saúde, PlentyChem, Scopus Construtora, SuzanLog, Tessin e Zev Cervejaria.

Crédito das fotos: Mauricio Sordilli/Secop Suzano