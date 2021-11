Uma área localizada no Jardim São Lázaro irá abrigar a sede do projeto Favela 3D da ONG Gerando Falcões. A cessão do local foi mediada pela Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos que é parceira neste projeto que tem como objetivo promover ações de cidadania, cultura e capacitação na ocupação conhecida como Boca do Sapo.

A visita ao local foi realizada na tarde desta segunda-feira, 10, e contou com a presença do secretário de Planejamento, Hodirlei Martins, do coordenador de Políticas Governamentais da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Thiago Severo, e do coordenador geral da ONG, Bruno Desiderio e da analista de Desenvolvimento Social, Adriana Salles.

A Prefeitura intermediou a cessão de uma área de 500 metros quadrados que pertence a iniciativa privada. O local será transformado em uma sede sustentável para amparar o projeto com ações de horta comunitária e posto de reciclagem. O local também oferecerá cursos profissionalizantes e fará cadastro para programas governamentais.

De acordo com Severo, nos próximos dias será assinado o documento de cessão do local para que a ONG inicie as obras que devem durar cerca de 20 dias.



Texto: Sandra Paulino – MTB: 46.572/SP/SeCom Ferraz.

Foto: Jonathan Andrade – Secom