Final realizada neste domingo (07/11) definiu vaga para a equipe da cidade na Superliga B em 2022

A Superliga C chegou ao seu fim neste final de semana com a decisão entre Suzano Vôlei e Santo André, realizada na Arena Suzano. A edição de 2021 da terceira divisão nacional ocorreu entre os dias 3 e 7 de novembro, período no qual seis equipes paulistas disputaram uma vaga para o segundo nível do esporte em 2022. Após nove partidas no ginásio durante a semana, o torneio foi finalizado com a festa da torcida do time suzanense, que venceu a decisão e garantiu seu acesso.

A competição, promovida pela Confederação Brasileira de Voleibol (CBV), reuniu 31 equipes de diferentes estados do Brasil e uma das sedes escolhidas pela entidade foi Suzano, em virtude da estrutura disponibilizada para equipes, atletas e organização, além do histórico da cidade no vôlei nacional, multicampeã do esporte em décadas anteriores. Este também foi um fato considerado para a candidatura local.

Todos os jogos da competição foram realizados na Arena Suzano, que esteve habilitada a receber 100% de seu público durante a competição, seguindo as orientações de segurança sanitária do governo estadual . Parte dos ingressos distribuídos para os jogos foi colocada à disposição por meio de trocas realizadas pelo Fundo Social de Solidariedade ao longo da semana, que recebeu um quilo de alimento por tíquete.

Em quadra, seis clubes do Estado de São Paulo se reuniram no município para disputar uma das vagas para a Superliga B de 2022. Suzano Vôlei, Super Vôlei Santo André, Sesi Osasco, Iacanga Vôlei, Unisantanna/Diadema e Santos Vôlei/Praia Grande disputaram as partidas da competição, que teve início na última quarta-feira (03/11) com a fase de grupos, em que cada time fez dois jogos. Os quatro primeiros venceram seus jogos e avançaram para as semifinais, disputadas no sábado (06/11).

Os duelos da fase decisiva foram entre Santo André e Iacanga em uma das chaves e Suzano Vôlei e Sesi Osasco na outra. A primeira partida foi realizada no período da tarde e teve vitória do clube do ABC Paulista por 3 sets a 1. Já à noite, o time da casa venceu o Sesi com o apoio de sua torcida por 3 sets a 0, garantindo a segunda vaga na final.

Com cerca de 1,5 mil torcedores presentes, a decisão ocorreu na tarde de domingo (07/11) e apresentou equilíbrio durante os sets, com vitória para os santo-andreenses na primeira parcial por 25 a 20. Mas o Suzano Vôlei reagiu, vencendo os três sets seguintes por 25×23, 25×22 e 25×19, empolgando os presentes na Arena Suzano. O resultado fechou a partida em 3 sets a 1, o que garantiu o time suzanense na Superliga B de 2022, para alegria dos espectadores no ginásio.

“Tivemos a honra de receber um torneio nacional de vôlei em nossa cidade, assim como fizemos em décadas anteriores, pois sediar a Superliga C representa o momento que nosso esporte vive. Quero agradecer à CBV pelo apoio e a oportunidade de fazer este evento na Arena Suzano, assim como felicito a cada um dos atletas que mostraram seus talentos, em especial a equipe do Suzano Vôlei, que alcançaram essa vaga com totais méritos, emocionando a mim e a todos os que acompanharam a decisão”, disse o secretário municipal de Esportes e Lazer, Arnaldo Marin Junior.

Por sua vez, o prefeito Rodrigo Ashiuchi comentou sobre a realização dos jogos e da identidade suzanense, que vem sendo retomada no esporte. “Fico muito feliz com esses dias de competição, quando várias equipes do Estado estiveram em nossa cidade, desfrutando de todo o equipamento esportivo que temos para a prática do esporte profissional. Ressalto que receber essa competição e organizar o evento foi fruto de um grande trabalho das equipes no Parque Max Feffer, que muito se dedicaram ao longo destes cinco dias. Por fim, agradeço a todos os suzanenses que estiveram na Arena Suzano empurrando o time da nossa cidade que, graças a Deus, conquistou esse acesso. Todos estão de parabéns pelo que apresentaram e agora podem desfrutar essa merecida vaga”, pontuou.

Com o término da competição nacional de voleibol, o esporte suzanense retoma suas atenções para a sétima edição da Olimpíada da Apae, que reúne 17 instituições de cuidados às pessoas com deficiência das regiões do Alto Tietê e do litoral norte do Estado de São Paulo. Os jogos acontecerão nas praças esportivas do município nos dias 17, 18 e 19 deste mês.

Crédito das fotos: Irineu Junior/Secop Suzano