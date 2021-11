A Secretaria Municipal da Cultura e Turismo de Ferraz de Vasconcelos em parceria com entidades que atuam na promoção e igualdade dos afrodescendentes promove a 21ª Semana da Consciência Negra. O evento ocorre nos dias 17, 18, 19, 20, 21 e 27 deste mês. Para auxiliar nas despesas, o vereador Claudio Ramos Moreira (PT), destinou uma emenda impositiva de R$40 mil. No ano passado, o petista também apoiou a Semana da Consciência Negra.





A abertura da 21ª Semana da Consciência Negra, no dia 17, às 19h30, terá o produtor cultural Renato Gama que juntamente com o coletivo Sá Menina e Movimento Cultural Penha fará palestra abordando “A importância dos Espaços de Cultura Afro nas Periferias”. Além disso, haverá apresentação cultural da Companhia de Dança Afro Oju Orun e a Exposição intitulada de Raízes-Nosso Quilombo tem História, na Casa de Cultura Raízes na Rua Xingu, 110, na Vila Santo Antônio.

No dia seguinte, a Associação Afro Brasileira (Ogban) realiza a cerimônia de entrega da Medalha Nelson Mandela às pessoas que trabalham por políticas públicas para a população negra. A solenidade ocorre das 19h às 20h30, no anfiteatro da Prefeitura Municipal, na Vila Romanópolis, Já no dia 19, às 19h30, a Casa de Cultura Raízes promove a Roda de Mulheres Negras cujo assunto a ser tratado é a importância dos movimentos sociais no processo de empoderamento das Mulheres Negras.

O tema será comentado pela gestora pública, coordenadora de Projetos Sociais de Tecnologia e ativista social, Kelly Batista. Além dela, também falará sobre o assunto a advogada criminalista, Izabele da Silva Almeida, entre outros, representantes dos movimentos negros locais e regionais. Nos dias 20 e 21, feriado municipal da Consciência Negra, a ONG NIAD realiza palestra sobre o empoderamento feminino por meio de gestão de negócios, com as especialistas, Ednuza Ribeiro e Meninas Mahim.

No evento, terá ainda as apresentações musicais (Mensagens Verdadeiras, Birinhha do Dendê, Juninho do Banjo e Banda Catinguelê). Além disso, o público poderá conferir artesanatos feitos pelas Meninas do Rosário, Oju Omin Torços, faixas, turbantes e acessórios afros na Rua Guaianases, 35, na Vila Santo Antônio, das 11h às 19h. No dia 21, o ato ocorre das 11h às 19h, na Rua Guaianases, 35, no Vila Santo Antônio. Ainda na mesma data, o Instituto Nacional de Educação Continuada (Inaec) realiza o encontro Criando Consciência.

Na ocasião, haverá uma palestra com o fundador da Educafro, Frei Davi e a apresentação musical do grupo de samba D’ Pretinha, às 10h, na Estrada Stella Mazzuca, 695, no Jardim São Fernando, na região da Vila Santa Margarida. E, finalmente, no dia 27, a partir das 13h30, ocorre o encerramento da 21ª Semana da Consciência Negra, com a palestra: Os efeitos do racismo na infância e na adolescência e os caminhos para uma educação antirracista, com o historiador, jornalista e ativista social, Evaristo dos Santos Pintos e com o psicólogo e ativista social Antônio Bernardo, entre outras atrações.

Por Pedro Ferreira