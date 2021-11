O Ministério da Saúde anunciou nesta terça-feira (16) a redução do intervalo da dose de reforço da vacina contra Covid-19. Até então, o intervalo era de seis meses, agora, passa a ser de cinco meses após o esquema vacinal ser completo.





Também foi definido que, a partir de agora, a dose adicional poderá ser tomada por qualquer pessoa com mais de 18 anos. A dose de reforço só era liberada para maiores de 60 anos, pessoas imunossuprimidas e profissionais de saúde.

“Graças às informações que temos dos estudos científicos, nós decidimos ampliar a dose de reforço para todos acima de 18 anos que tenham tomado a segunda dose há mais de cinco meses”, disse Marcelo Queiroga.

Segundo Queiroga, o ministério não divulgará um calendário por faixa etária para receber a dose adicional.

“Acima de cinco meses da segunda dose, independentemente da idade, já se pode buscar a sala de imunização”, disse o ministro da Saúde.

Queiroga disse que a orientação é que a pessoa tome um imunizante diferente do usado no esquema vacinal. “É preferencial que a dose adicional seja com uma vacina diferente. No Brasil usamos a Pfizer, mas em um eventual desabastecimento pode ser usada outra plataforma”, explicou.

E no caso da Janssen?

Pessoas que tomaram a vacina de dose única, da Janssen, deverão tomar a segunda dose do mesmo imunizante primeiro, disse o ministro da Saúde.

“Hoje nós sabemos que é necessária uma proteção adicional dessa vacina. Como temos um quantitativo, não será um esforço muito grande. A sequência é: completou cinco meses da segunda dose, receberá uma dose de reforço, preferencialmente com uma vacina diferente”, disse Queiroga.

Segundo a secretária extraordinária do ministério, Rosana Leite de Melo, o tempo de intervalo entre a primeira e a segunda dose da Janssen será de dois meses. “Quem tomou a Janssen completará o esquema vacinal. Embora seja de dose única, compete a nós [Ministério da Saúde] as definições. A pessoa tomará duas doses, em um intervalo de dois meses. A Janssen chegou em junho/julho, então estamos no tempo esperado”, explicou.

O ministério informou que começara a distribuir as doses da Janssen aos estados e municípios a partir da próxima sexta-feira (19).