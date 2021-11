Benefício é válido nos dias 21 e 28 de novembro, das 11 às 13 horas e das 17 às 19 horas, nas linhas municipais

Os poaenses que forem realizar as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) nos próximos domingos (21 e 28/11) terão isenção na tarifa nas linhas municipais do transporte coletivo. A medida foi divulgada pela prefeita Marcia Bin, nesta quarta-feira (17/11), após ter o seu pedido aceito pela empresa Radial Transportes, responsável pelo serviço na cidade.

De acordo com a chefe do Poder Executivo, a isenção da taxa é uma maneira de incentivar e auxiliar o estudante a realizar o principal exame do País. “O Enem é uma prova realizada pelo Ministério da Educação que tem como finalidade avaliar a qualidade do Ensino Médio nas escolas e, principalmente, para proporcionar oportunidades aos jovens, já que com a nota do Exame, o estudante tem acesso a várias oportunidades que podem ajudar a turbinar a carreira como, por exemplo, obter bolsas de estudo integral ou parcial do Programa Universidade Para Todos (Prouni) e do Sistema de Seleção Unificada (SISU), bem como obter o Financiamento Estudantil (FIES)”, afirmou.

A isenção será válida nos dias 21 e 28 de novembro, das 11 às 13 horas e das 17 às 19 horas, nas linhas municipais. Basta o estudante apresentar aos motoristas e cobradores nos dias do Exame, o comprovante de inscrição do Enem 2021 e um documento original com foto. “Quero agradecer a Radial Transportes por ter aceitado a solicitação e ao vereador e presidente da Câmara Municipal, Diogo Reis da Costa, que também é um dos responsáveis por esta conquista, além dos demais vereadores que sempre estão atuando em prol dos munícipes”, finalizou a prefeita Marcia Bin.

