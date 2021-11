A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, por iniciativa da Secretaria de Meio Ambiente, Verde e Proteção Animal, continua com as obras de construção da cocheira para melhor abrigar os equinos do Parque Municipal Nosso Recanto.

Com a chegada de um cavalo e um pônei fêmea, frutos de resgate, a construção de um espaço adequado é de suma importância para a saúde e bem-estar animal. Desta forma, a cocheira terá 16 metros por 8 metros, com abrigo e área aberta para uma melhor circulação. O local faz parte da “mini fazendinha” que abriga também ovinos, coelhos, patos, galinhas ornamentais e poedeiras.

Vale salientar que além dos animais silvestres, como saguis, pássaros, tartaruga, arara, gavião, dentre outros, os animais domésticos foram introduzidos no parque para promover a interação entre as crianças e os animais.

O titular da Pasta, Claudio Squizato, fala sobre o desafio de uma construção funcional e inovadora. “A causa animal tem que ser levada bastante a sério. Quando resgatamos um animal, em sua maioria vítima de maus tratos, temos que oferecer um suporte e um local adequado. Desta forma, a cocheira que está sendo construída servirá para uma melhor acomodação dos equinos”, destacou o secretário.

O Parque Municipal Nosso Recanto, está situado na rua Lourenço Paganucci, 1133, bairro Jardim Pérola, com funcionamento diário das 7 às 16 horas.

Texto: Junior dos Anjos – MTB: 84403/SP/Secom Ferraz.

Foto: Maxson Rodrigues – Secom Ferraz.