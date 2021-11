Estudantes e professores do curso de Enfermagem da UMC, em parceria com a escola de idiomas CNA, promovem neste sábado (20/11), das 11h30 às 14h30, uma ação especial de conscientização sobre o diabetes, realizando a medição do nível de glicose, com o objetivo de alertar a população a buscar auxílio médico, caso a doença seja detectada.





Será ministrada uma palestra sobre o tema, informando características dessa doença que se manifesta de forma silenciosa. Dados da Federação Internacional de Diabetes revelam que o número de pessoas com a doença aumentou em 74 milhões, totalizando 537 milhões de adultos no mundo em 2021. No Brasil, as estimativas mais recentes somam 16,8 milhões de pessoas com a doença, cerca de 7% da população.

Segundo a coordenadora do curso de Enfermagem, Maria Tereza Gagliazzi, essa interação com a comunidade é extremamente importante para a Universidade. “Nosso curso tem tradição em realizar ações como essa e nós temos a missão de contribuir com a população quando o assunto é a prevenção e orientação de doenças”, ressalta a coordenadora.

A professora Rosângela Soares responsável pela ação destaca que essa é uma atividade que propicia interação entre alunos e a população. “Alunos do terceiro semestre que irão participar. Para eles, essa é uma chance de conciliar o conhecimento teórico com o prático”, destaca.

A diretora do CNA, Silene Peres, exalta a importância da parceria e como isso pode ajudar a comunidade. “Resolvemos propor essa parceria à UMC pois muitas pessoas nem sabem que podem ter essa doença e com um simples exame, uma picadinha no dedo, é possível detectar”, afirma.

Serviço:

Data: 20/11, sábado

Local: CNA Vila Oliveira – Av. Cap. Manoel Rudge, 1718.

Horário: das 11h30 às 14h30

Link para inscrição: https://forms.gle/vGYzGbFsUXrcMgX5A