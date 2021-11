O vereador Denis Lucas (Republicanos) de Itapevi (SP) foi morto a tiros na noite de quarta-feira (17), na garagem de sua casa. Segundo a Polícia Civil, o parlamentar foi atingido na cabeça quando chegava em casa, por volta das 22h, após voltar de um culto religioso.





O parlamentar de 47 anos estava sozinho no momento do crime. A polícia informou que nada foi roubado, portanto, a hipótese de latrocínio foi descartada. Não há mais pistas sobre a motivação do assassinato.

Até o momento, ninguém foi preso. A polícia acredita que o criminoso estava sozinho no momento do ato. A perícia foi ao local tentar colher as impressões digitais do suspeito.

Denis Lucas deixa sua esposa e uma filha. Ele estava no segundo mandato como vereador de Itapevi. Antes, ocupou o cargo de conselheiro tutelar do município por cinco anos.

