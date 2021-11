O Suzano Shopping preparou um fim de semana inteiro para a liquidação mais aguardada do ano: é a Black Weekend, nos dias 26, 27 e 28 de novembro, repleta de promoções com descontos de até 60% nos mais diversos segmentos e marcas.





A black friday do Suzano Shopping foi planejada para acontecer durante três dias, de sexta-feira a domingo, na última semana de novembro, para que os consumidores possam aproveitar ao máximo as ofertas preparadas pelos lojistas.

Os clientes encontram um amplo mix de produtos para renovar a casa, repaginar o guarda-roupa e ainda garantir, desde já, presentes para a família e o amigo secreto da firma, entre outros, com super descontos. São eletrônicos, eletrodomésticos, cosméticos, roupas, calçados e acessórios, perfumaria, artigos infantis, brinquedos, e muito mais, tudo com ofertas imperdíveis.

Para ficar por dentro das promoções e não perder nenhuma oportunidade, a dica é acompanhar as redes sociais do Suzano Shopping, no Facebook e no Instagram (@suzanoshopping), onde muitas ofertas serão divulgadas.

Além de economizar com os descontos especiais, os consumidores podem juntar as notas fiscais de compras realizadas durante a Black Weekend e participar da promoção “Natal dos Sonhos”, que sorteará, em dezembro, três vales de R$ 10 mil cada, para compras exclusivamente no shopping.

A cada R$ 250,00 em notas de compras em lojas e quiosques participantes da campanha de Natal, o cliente troca por cupons para concorrer no sorteio, marcado para 28 de dezembro. Se doar um quilo de alimento não perecível a cada troca, ganha um cupom extra e ainda ajuda o Fundo Social de Solidariedade da cidade.

O Suzano Shopping já está em clima festivo, com decoração especial com o tema “Natal dos Sonhos”, que vale a pena visitar com a família. O cenário está montado na praça de eventos, na entrada principal, onde o Papai Noel também estará à disposição para receber pedidos e tirar fotos com as crianças. O bom velhinho atenderá todos os dias, na “Casa dos Sonhos”, até a véspera do Natal. Para completar, em dezembro acontecerão paradas natalinas.

O centro de compras tem ainda opções de lazer com atrações como cinema, boliche, pista de kart, parque de diversões, entre outros, e opções gastronômicas para todos os paladares, na praça de alimentação.

Vale destacar que em todas as suas dependências, o shopping segue protocolos de segurança, como uso obrigatório de máscaras e totens de álcool em gel, entre outras medidas.

O Suzano Shopping funciona das 10h às 22h de segunda a sábado e das 14h às 20h aos domingos e feriados. A Praça de Alimentação atende todos os dias das 11h às 22h. Para mais informações: www.suzanoshopping.com.br e (11) 2500-7940.

Quando: 26, 27 e 28 de novembro (sexta a domingo).

Promoção: até 60% de descontos nas lojas participantes.

Divulgação de ofertas nas redes sociais: Facebook e Instagram (@suzanoshopping).

Promoção “Natal dos Sonhos”: de 24/11 a 24/12, a cada R$ 250,00 em notas de compras nas lojas participantes, troque por um cupom para concorrer ao sorteio de 03 vales-compras* de R$ 10 mil cada, que será realizado dia 28/12, às 15h, com transmissão pelo Instagram. Doe 1 quilo de alimento não perecível a cada troca e ganhe 01 cupom extra. *Vales devem ser utilizados em compras no Suzano Shopping.

Atendimento presencial do Papai Noel: Atendimento todos os dias, de 21/11 a 23/12, das 13h às 22h, e no dia 24/12, das 10h às 19h (pausa sempre das 17h às 18h “para alimentar as renas…”), na Praça de Eventos.

Paradas Natalinas: Dias 05/12 e 12/12, às 13h, 15h e 17h, com música, desfile de personagens e distribuição de balões nos corredores do shopping.

Horário de funcionamento do shopping: segunda a sábado das 10h às 22h e aos domingos e feriados das 14h às 20h. Praça de Alimentação: todos os dias das 11h às 22h.

Endereço: Rua Sete de Setembro, 555, Jardim Iraí.

Mais informações: www.suzanoshopping.com.br e telefone (11) 2500-7940.