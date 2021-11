Um terreno da Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos está tomado por mato alto e incomoda e assusta os moradores da região. O terreno fica Avenida Osmundo Torquato de Paula, na altura do número 520, no bairro da Vila São Paulo, em Ferraz de Vasconcelos (SP).





Além do problema de segurança que o terreno traz, por ser tomado pelo mato e ser de fácil acesso, moradores relatam que o local é cheio de pequenos animais, que não só ficam no local, mas, saem da região e invadem as casas próximas.

“Tem saruê, porco espinho, rato, aí o saruê atravessa a rua e entra no meu terreno. Só me falta aparecer cobra”, relatou Adilsa de Souza, moradora do bairro.

Além disso, na rua em que o terreno se encontra, há um ponto de ônibus, onde aqueles que precisam ficar para usar o transporte público, não se sentem seguros, principalmente durante a noite.

Outra questão que agrava o problema é que pessoas insistem em despejar lixo e entulho no terreno, aumentando consideravelmente as chances de proliferação de insetos nocivos à saúde pública, além de outros pequenos animais.

“Devido a esse mato, o povo vem tudo não sei de onde, joga lixo, joga entulho”, contou Adilsa.

A moradora da Vila São Paulo disse que já recorreu à prefeitura da cidade em anos anteriores, porém, nada foi feito. Ainda segundo ela, em fevereiro deste ano, relatou o problema a um vereador, mesmo assim, não adiantou.