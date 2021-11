Diversas cidades do Alto Tietê confirmaram o cancelamento do carnaval de 2022 em decorrência da ainda presente pandemia de Covid-19.





Entre as cidades que confirmaram que não farão carnaval, está Mogi das Cruzes e Suzano. O prefeito de Mogi, Caio Cunha (PODE) anunciou o cancelamento do evento através das redes sociais, em respostas a comentários de uma publicação feita em sua página.

Mesmo confirmando que não ocorrerá o evento no próximo ano, Caio Cunha disse que a cidade tem planos para a data.

“Não teremos Carnaval. Estamos avaliando como pode ser feito para não passar em branco”, escreveu o prefeito.

Já o prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, anunciou o cancelamento do evento na última sexta-feira (19), durante uma coletiva de imprensa realizada após a abertura do “I Congresso de Gestão Pública do Alto Tietê”, sediado na cidade.

Algumas cidades ainda não anunciaram se realizarão algum tipo de evento nas datas do carnaval ou se cancelarão totalmente os eventos da data.