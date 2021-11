Um bebê de apenas dois meses de Praia Grande, no litoral de São Paulo, precisou ficar internado por uma infecção derivada da escabiose, conhecida como sarna humana. Em entrevista ao g1 neste domingo (21), a mãe dele, Stefanny Bomfim Albuquerque, de 25 anos, relatou que a família toda está com a doença, e, apesar do filho ter recebido alta, ainda está sofrendo de dor.





A escabiose é causada por um ácaro que gera bolhas que, quando coçadas, se tornam feridas na pele. Ela é transmitida facilmente pelo contato entre as pessoas e deve ser tratada com remédios, loções e sabonetes. No meio deste ano, uma comunidade de Praia Grande havia sofrido com surtos de reinfecção da doença.

Stefanny relata que mora na Vila Sônia, é de uma família humilde e mora na mesma casa que o pai, com a mãe, os dois irmãos e os quatro filhos, incluindo o bebê Kauan. No ano passado, de acordo com a jovem, a família já havia tido a doença e tratou com algumas medicações, mas, segundo ela, neste ano a família teve uma reinfecção.

“No ano passado eu já havia buscado ajuda porque minha filha tinha tido a infecção de forma mais grave. Tratamos com algumas pomadas que melhoraram, mas na gravidez do Kauan, com 4 meses, a infecção voltou de forma mais agressiva e eu fiquei morrendo de medo de não me curar e passar para ele. E eu fiz todo o acompanhamento, pedia remédios mais fortes, porque sabia que se eu tivesse quando ele nascesse, passaria para o meu filho. Mas não fui curada”, afirma.

No último dia 10 ela conseguiu uma consulta particular para o filho e a médica disse a ela que o bebê precisava de internação. “Ela disse para eu procurar o posto que ele passava por consulta e dizer que ele tinha essa necessidade. Cheguei lá e pedi para ele ser internado, mas o médico passou remédio, xarope que era necessário comprar e eu não tinha como, então postei nas redes sociais pedindo ajuda e a Patrícia [voluntária] viu e me chamou. Eu expliquei a situação e ela postou também para me ajudar”, relata.

Bebê de apenas dois meses precisou ficar internado por uma infecção derivada da escabiose, conhecida como sarna humana — Foto: Reprodução/PG Invisível

Após a postagem da voluntária, ela relata que um vereador conseguiu vaga para o bebê em um hospital de São Vicente, onde Kauan ficou internado do dia 16 deste mês até a manhã deste sábado (20).

“Mesmo com alta, a situação do meu filho ainda é delicada. O meu peito está lotado de sarna, eu sinto dor para amamentar, mas não tenho como manter mamadeira para ele, devido ao alto custo de leite para bebê pequeno. O banho para mim é uma tortura de tanto que arde quando a água cai no corpo. Eu estou com sarna no corpo todo, até na mão, assim nem emprego consigo. Meu filho grita de dor. Deve ser muito difícil, eu sei que ele está sofrendo, porque eu sei como coçar e dizer quando estou mal e ele não consegue”.

Segundo a mãe, agora ela tenta que o bebê seja internado em Praia Grande. “O pessoal do posto só entrou em contato comigo depois que a Patrícia os acionou, mesmo eu já tendo ido algumas vezes lá. Quando o pessoal do posto entrou em contato disseram para eu ir no dia 16, mas era a data que meu filho foi internado em São Vicente, e não dava para eu ir”, relata.

Fonte: G1