O vereador Antônio Carlos Alves Correia (Republicanos), o Tonho, homenageou o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin com a Medalha Vereador João Batista Camilo Neto. A concessão do tributo foi aprovada em segundo turno na sessão ordinária, na quinta-feira, dia 18. A honraria ocorreu em reconhecimento aos relevantes serviços prestados pelo ex-chefe do Palácio dos Bandeirantes à sociedade ferrazense.





Para ilustrar esse tipo de trabalho político em prol do povo local por Geraldo Alckmin, o vereador cita como exemplos, a nova estação ferroviária, na região central da cidade, restaurante Bom Prato, na Vila Maria Rosa e a instalação da Faculdade de Tecnologia (Fatec), no Jardim São João. Na prática, Tonho disse que nutre uma grande estima pelo ex-governador paulista e, ao mesmo tempo, o considera como um homem público honrado, algo raro nos dias atuais.

A carreira política de Geraldo Alckmin começou na sua cidade natal, Pindamonhangaba, no Vale do Paraíba (SP). Lá, ele exerceu os cargos de vereador e prefeito. Em 19882, foi eleito deputado e, em 1986, conquistou uma vaga na Câmara dos Deputados, sendo reeleito, em 1990. Em 1995, assumiu a função de vice-governador na chapa liderada pelo saudoso Mário Covas.

De 2001 a 2006, comandou o Estado de São Paulo pela primeira vez. Em, 2011, voltou ao Palácio dos Bandeirantes sendo reeleito, em 2014, permanecendo no cargo até 2018. O ex-governador é um dos fundadores do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), em 1988. Na atualidade, é professor de medicina na Universidade Nove de Julho Uninove, na capital paulista. Ele é formado pela Universidade Taubaté (Unitau).

Por Pedro Ferreira