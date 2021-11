O TikTok anunciou nesta segunda-feira (22) o lançamento de seu aplicativo para Smart TVs LG e Samsung, e também, para modelos com sistema operacional Android. Segundo a empresa, as novas versões para TVs chegam com a intenção de oferecer uma nova forma de interação através de telas grandes, permitindo que mais pessoas compartilhem experiências ao mesmo tempo.



Com a nova versão para TVs, usuários do TikTok poderão usufruir do aplicativo de formas diferentes e em mais lugares, proporcionando novas experiências.

No momento, o aplicativo do TikTok começou a ser disponibilizado na América do Norte, mas, deve chegar em breve em outras regiões, incluindo o Brasil.

Imagem ilustrativa do TikTok em uma Smart TV Samsung

É importante lembrar que as TVs da LG e da Samsung precisam ser aquelas lançadas a partir de 2018.

O TikTok já havia sido disponibilizado para Amazon Fire TV em julho, porém, agora a empresa quer expandir para uma base ainda maior de usuários.

Atualmente, o TikTok já conta com mais de 1 bilhão de usuários ativos, e se tornou um sucesso no compartilhamento de vídeos curtos.

Se você já usa o TikTok ou quer começar a usar, aproveite e siga a TV Cenário, pesquise por @tvcenario e fique por dentro de bastidores, matérias e entrevistas inusitadas.