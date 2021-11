Foram abertas as inscrições para o projeto Aluno Aprendiz da CPTM em parceria com o Senai. São mais de 100 vagas onde também é possível selecionar para atuar na área de maquinista.





As inscrições começaram às 14h desta quarta-feira (24) e ficam abertas até o dia 30 deste mês.

No total, são 34 vagas para um curso com duração de 12 meses e formação em Simuladores de Operação de Trens, visitas técnicas e aulas complementares nas áreas de Operação e Manutenção da companhia.

Já as outras 66 vagas, são para Técnico em Manutenção de Sistemas Metroferroviários, com duração de 24 meses.

Os interessados devem ter ao menos 18 anos completos até a data de início do curso e no máximo 24 anos antes do término.

É exigido Ensino Médio completo e disponibilidade entre 7h30 e 17h, de segunda a sexta-feira.

Aqueles que forem selecionados e contratados receberão, nos primeiros 12 meses, uma bolsa de estudos de um salário mínimo e, no segundo ano, a bolsa aumenta para um salário mínimo e meio. Também estão inclusos benefícios como plano de saúde e odontológico, vale-alimentação e vale-refeição.

Os alunos terão aulas teóricas e técnicas no Centro de Formação Profissional Engenheiro James C. Stewart, na Lapa, que conta com um protótipo de estação ferroviária e da via permanente, um simulador de operação de trens e laboratórios técnicos.

Os alunos também poderão praticar o que aprenderam na operação da CPTM com a supervisão dos profissionais da empresa.

A parte teórica será realizada entre 7h30 e 17h, de segunda a sexta-feira. Já a parte prática supervisionada, será realizada na CPTM, entre 8h e 17h, nos dias úteis, com acompanhamento da operação da ferroviária.

Os interessados devem se inscrever no site do Leopoldina Senai. A inscrição é gratuita.

O processo seletivo no 1º semestre de 2022 será feito por meio da avaliação do desempenho escolar e com análise do histórico ou boletim escolar obtidos no Ensino Fundamental.