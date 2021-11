Moradores que foram vistos buscando comida em um caminhão de lixo na porta de um supermercado no Bairro Cocó, em Fortaleza, receberam doações de alimentos e kits de higiene, na manhã desta quarta-feira (24).





Pessoas são vistas em busca de comida em caminhão de lixo em Fortaleza

O vídeo foi gravado pelo motorista de aplicativo André Queiroz e foi divulgado nas redes sociais em 17 de outubro. No vídeo, do dia 28 de setembro, pessoas procuram por alimento dentro de um caminhão de lixo e em uma lixeira, que teria sido jogado fora por um comércio.

A doação realizada nesta quarta-feira (24) foi uma iniciativa da Legião da Boa Vontade (LBV) e da Central Única das Favelas (Cufa), que ajuda 100 famílias da Comunidade do Trilho, no Bairro Aldeota, em situação de pobreza, entre essas famílias, está o grupo visto procurando por comida no lixo.

Pessoas em situação de vulnerabilidade recebem doações de alimentos e kits de higiene

A psicóloga da LBV, Michele Lisboa, disse que essas pessoas foram escolhidas para receber as doações por conta da situação de pobreza que passam.

“A Comunidade do Trilho foi contemplada hoje com essa entrega diante de toda essa realidade, de conhecimento da triste realidade vivenciada pela situação da fome, da necessidade que foi ampliada diante da pandemia e dessa crise econômica que todos estamos vivendo. Em contato com a Cufa, na realização dessa parceria, que nos ajudou com essa logística de acionar as famílias para que a gente possa realizar esse atendimento com qualidade e solidariedade a todos eles”, afirma Michele Lisboa.

A LBV segue recebendo doações e tem como meta arrecadar 46 toneladas de alimentos, para atender 2.250 famílias da capital cearense que estão em situação de vulnerabilidade.