Coordenador Geral da Pós-graduação Lato Sensu e Extensão e Coordenador Geral do EAD da UMC apresenta a importância do aprendizado ao longo da vida por meio de uma estrutura que organiza a curadoria adequada dos conteúdos





Durante este mês de novembro, o Professor e Coordenador Geral da Pós Graduação Lato Sensu e Extensão e Coordenador Geral do EAD da UMC, Nellis Oliveira Santos, lançou seu primeiro livro: “Educação com Mentoria: um insight para mudança”.

A obra apresenta o tema lifelong learning (aprendizado ao longo da vida), com uma estrutura organizada, que promove o aprendizado por meio de uma curadoria adequada dos conteúdos, fomentando a lifewide learning, ou seja, aprender em diferentes ambientes e situações: informais, não-formais e formais.

Segundo Nellis, o método apresentado na obra propõe um processo flexível, prazeroso e promove a geração de hábito no aprender a aprender, atendendo às singularidades de cada indivíduo em seu projeto de mudança. “Quero incentivar as pessoas a desenvolverem seu aprendizado de forma autônoma, explorando suas habilidades e competências e aplicando as técnicas ensinadas em novos contextos de suas vidas”, explica o professor.

O lançamento ocorreu no último dia 18 pela plataforma Clube dos Autores. Para adquirir um exemplar é só acessar https://clubedeautores.com.br/livro/educacao-com-mentoria