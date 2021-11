A Secretaria de Saúde da Prefeitura de Poá realiza neste sábado (27/11), o segundo dia da campanha Novembro Azul, com a realização de orientações e exames de prevenção contra o câncer da próstata. A ação será realizada em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município, das 9 às 13 horas. No primeiro dia de ação, 280 homens foram atendidos nas unidades de Estratégia de Saúde da Família (ESF).

Segundo a responsável pela Pasta, Claudia Cristina de Deus, neste segundo dia de campanha, será realizada a coleta de exame PSA (Antígeno Prostático Específico) para homens com idade a partir de 40 anos, com o objetivo de rastrear o câncer de próstata, bem como exames de HIV, Sífilis e Hepatite. Além disso, haverá ainda atendimento odontológico para avaliação da cavidade oral, com o objetivo de rastrear o câncer bucal. Os pacientes também contarão com orientações sobre Higiene Bucal

e de Enfermagem em relação ao câncer de próstata, além de sessões de auriculoterapia com fisioterapeutas.

“Vale ressaltar que para a coleta do PSA, é necessário seguir algumas orientações como estar em jejum de quatro horas. Os homens também devem se atentar aos intervalos mínimos necessários para determinadas atividades antes da coleta do exame”, ressaltou Claudia. Os intervalos mínimos citados pela secretária, são: dois dias de relação sexual, ciclismo e equitação; 3 dias de cateterismo, sondagem uretral, toque retal/prostático e uso de supositório; 7 dias de ultrassonografia transretal e colonoscopia; 6 semanas de massagem e biópsia prostática.

No primeiro dia da campanha Novembro Azul, nas ESF’s, foram realizados 121 exames de PSA e 93 de testes rápidos para HIV, Sífilis, Hepatite C e Hepatite B, além de 68 atendimentos em Saúde Bucal, com o objetivo de identificar casos de câncer bucal. “O câncer de próstata é o que mais afeta a população masculina do nosso País, depois do câncer de pele não melanoma. Por isso resolvemos realizar esta ação que tem como objetivo identificar a existência do câncer de próstata e, principalmente, orientar e conscientizar sobre a necessidade de frear o preconceito em relação aos exames e mostrar a importância do diagnóstico precoce da doença”, finalizou a secretária.

A campanha será realizada neste sábado (27/11), das 9 às 13 horas, nas UBS’s José Pereta (rua Lindolfo Raimundo Ribeiro, 270, Vila Pereta), Centro de Saúde (CS) II Farid Domingues (avenida Padre Anchieta, 146, Centro), Tito Fuga (rua Maria Helena, 159, Calmon Viana), Doutor Cypriano Monaco (rua Esperidião Hoffer, 223, Jardim Nova Poá), Wellington Lopes (rua Esmeralda, 88, Jardim América), Vila Jaú (rua Inácia Alves da Silva, 444, Vila Jaú) e Santa Helena (rua Men de Sá, 560, Jardim Santa Helena).