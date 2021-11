“O COURO COMEU NA CASA DE NOCA”

Mais uma vez os irmãos Martinelli perderam a linha e literalmente invadiram a sede da TV Cenário para tirar satisfação ao vivo com um entrevistado. É claro que, como eu disse ao vivo, só falaram porque eu autorizei. Pois, todos sabem que o nosso grupo de comunicação é totalmente democrático. Desta vez, a vítima foi Mané do PT que teve de ficar literalmente calado enquanto os irmãos, Marcos e Roberto Martinelli, detonavam com o esquerdista.

Eu nem irei me atrever a escrever aqui tudo o que foi dito no programa de hoje, pois, com certeza, se você ainda não viu, em breve verá. E, para ajudar você, no final desta coluna colocarei o link da briga para você assistir.

MAS COMO TUDO COMEÇOU?

Pelo que eu entendi na hora da entrevista, antes mesmo dos irmãos Martinelli chegarem, um dia antes, o pau começou a comer, em um grupo de WhatsApp. Mané do PT Teria colocado uma foto onde mostra Marcos Martinelli em um iate com os familiares em um lugar paradisíaco. Além de mandar a imagem, pelo que fiquei sabendo, Mané teria insinuado que o atual governo estaria fazendo a “farra do boi” com dinheiro público, pois, todos sabem que Marcos Martinelli é funcionário de Rodrigo Gambale na Assembleia Legislativa de São Paulo. Em seguida, aquelas pessoas que adoram uma confusão, colocaram Marcos Martinelli neste grupo, pois, o assessor parlamentar já tinha saído há algum tempo deste mesmo grupo. Aí você já deve imaginar o que aconteceu, foi “tiro, porrada e bomba”, como diz uma frase conhecida.

O PROGRAMA

Na noite da última quarta-feira, eu fiz um convite ao Mané do PT para falar sobre questões políticas no programa, pois, o entrevistado desta quinta-feira, seria o vice-prefeito de Ferraz de Vasconcelos, Daniel Balke, que teve que desmarcar a entrevista, pois, segundo ele, havia surgido um compromisso em São Paulo no mesmo horário do programa.

O programa estava indo normalmente, até um internauta fazer uma pergunta sobre uma suposta ligação de Mané, com Rodrigo Gambale, pois, segundo o internauta, Mané teria sido visto no gabinete do deputado. Foi aí que, além de responder essa questão, o petista falou sobre a foto do então iate que estaria Marcos Martinelli e a sua família. Além disso, Mané falou sobre um suposto carro de R$ 400 mil que a prefeita Priscila Gambale teria comprado recentemente, que, segundo ele, havia visto na internet sobre este assunto.

E AGORA?

Pelo que fiquei sabendo, o petista já acionou advogados para entrar na justiça contra os irmãos Martinelli, pois, algumas coisas ditas no programa, fogem da questão política e de cunho pessoal, e já entram em questões polícias, pois, além dos xingamentos e ameaças pessoais, em determinado momento, entrou em questão um suposto assassinato que os irmãos Martinelli falaram que sabem que Mané cometeu. Agora, parece que Mané fará os irmãos provarem tudo isso na justiça. Que coisa, não?

Assista na íntegra: https://www.facebook.com/watch/?v=2485376714930274&ref=sharing