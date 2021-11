Jornalista Jairzinho Ambrósio é homenageado em evento do “Prêmio Negro Sim”

O jornalista Jairzinho Ambrósio foi um dos homenageados na noite desta quarta-feira (24), no Prêmio Negro Sim, evento que ocorre anualmente desde 2015. O ideal do Prêmio é a busca pela igualdade de direitos e acesso a políticas públicas de pessoas, empresas e Organizações Não Governamentais (ONGs) que contribuíram de alguma forma no decorrer de suas histórias para influenciar novas histórias.





Jairzinho Ambrósio já é um nome conhecido na região, principalmente na área da comunicação, onde conduz seu trabalho em busca da verdade e influenciando novas histórias.

A edição deste ano foi realizada no Itaquá Garden Shopping, Itaquaquecetuba – SP e contou com a presença de diversas personalidades da região.

O evento é realizado desde 2015 de forma consecutiva e tem destaque na região do Alto Tietê, com edições realizadas em Mogi das Cruzes, Suzano e Itaquaquecetuba, as 3 cidades mais populosas em concentração demográfica e de empresas da Região do Alto Tietê.

O Prêmio foi idealizado e é realizado pela jornalista Cida Móra da Ícone Network Empresarial, em referência ao conceito de que todos somos iguais.

Os homenageados são indicados por entidades de classe e por influenciadores de opinião da região do Alto Tietê, em média, 500 pessoas.

Um dos principais critérios para a escolha dos premiados não está relacionado diretamente a etnia das pessoas, e sim, a pessoas e empresas que apoiam a igualdade, podem ser premiados ainda movimentos sociais, que tenham histórias repletas de superação e vitórias e que considerem que todos somos iguais.

Um dos objetivos do Prêmio Negro Sim está diretamente ligado ao conceito de melhoria na vida, estima e igualdade racial, onde pessoas e empresas sejam exemplos em suas esferas de atuação por meio dos negócios, de seus projetos e parcerias de vida.

É vital para o homenageado, entender que para ser indicado e premiado, a pessoa ou a empresa tem que ter construído sua história conscientizando tanto sua família como seus funcionários e colaboradores para que digam não ao preconceito, ao racismo e ao desrespeito que atingem diretamente os afrodescendentes e outras etnias.

O Prêmio Negro Sim existe com a justificativa de trabalhar e enaltecer a vida de cada homenageado a fim de que possa ser exemplo para as novas gerações e se orgulhar de ter transformado outras vidas em sua trajetória.