A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, Verde e Proteção Animal, celebra a grande procura de ferrazenses e visitantes em um grande espaço de preservação da Mata Atlântica: o Parque Municipal Nosso Recanto. No último mês de outubro, o espaço recebeu 10. 479 usuários nas dependências do Parque.

O titular da pasta, Claudio Squizato, comemora o sucesso e aceitação popular pelo local. “Estamos felizes por saber que o Parque Municipal tem o respaldo, aprovação e procura do povo ferrazense e de visitantes de cidades circunvizinhas. Com a reforma de alguns dos espaços de lazer, a procura ultrapassou as nossas expectativas. Agradecemos a população que nos auxilia a preservar a fauna e a flora do local”, disse o secretário.

Vale salientar que o Parque funciona diariamente, incluindo feriados, das 7 às 16 horas, com pista de caminhada, trilhas na mata, mini fazendinha, Lago dos Patos, pergolado, quadras poliesportivas, playground, pista de skate, dentre outros.

O Parque Municipal Nosso Recanto, está situado na rua Lourenço Paganucci, 1133, bairro Jardim Pérola, em Ferraz de Vasconcelos. Para mais informações, basta entrar em contato pelo telefone 4678-2717.