É malandragem, a vida não tá fácil não . . . Só parece estar tranquila para a ATT Transportes (antiga Radial), empresa vencedora da licitação dos ônibus realizada em agosto passado pela Prefeitura Ferraz de Vasconcelos, que aumentou o valor da passagem em seus coletivos para 5 reais desde o último domingo, 21 de novembro. A nova tarifa tem respaldo no decreto assinado pela prefeita Priscila Gambale e pelo secretário de Transportes e Mobilidade Urbana Álvaro Costa, o Kaká.

Por aqui, o preço da condução agora é de país de primeiro mundo para um serviço oferecido de terceiro. Na campanha eleitoral de 2020, a promessa de Priscila e companhia era que a passagem na cidade teria valor justo conforme o serviço prestado. Vencida as eleições, os Gambale viraram as costas para o povo, liberando novo preço sem nenhuma melhoria no atendimento da empresa, já que o contrato com a Radial acabou prorrogado até meados do primeiro trimestre de 2022. Somente a partir do próximo ano é que a ATT (que na verdade é a mesma Radial com nova nomenclatura) entrará em circulação, com novos veículos, ar condicionado, Wi-Fi, QR CODE nos pontos para observar tempo de espera dos ônibus, e outras melhorias. Pelo menos isso é o que prevê o novo contrato milionário de 45 milhões de reais fechado entre prefeitura e empresa.

Na maior cidade do país, São Paulo, as tarifas individuais de ônibus municipais e trens do Metrô custam 4 reais e 40 centavos. O último aumento nos coletivos municipais paulistanos aconteceu em janeiro de 2020, ainda na gestão do ex-prefeito (falecido) Bruno Covas, subindo na época apenas 10 centavos – ou seja, de 4 reais e 30 centavos para 4 reais e 40 centavos.

Outro detalhe: a maioria das linhas na Capital percorrem quilômetros a mais do que o roteiro percorrido pela Radial em Ferraz, cujas linhas alcançam ao máximo cinco quilômetros numa extensão geográfica de apenas 30 quilômetros.

E na comparação Radial e Metrô, aí os moradores de São Paulo levam mais vantagens sobre os ferrazenses. Por 4 reais e 40 centavos é possível viajar 101,1 km de extensão entre oito linhas diferentes em 89 estações metroviárias. Podemos aqui reforçar a ideia de que os passageiros de lá pagam ainda menos no transporte público, se considerarmos a integração Ônibus/Metrô, cujo valor de um bilhete comum soma apenas 7 reais e 65 centavos. Na Capital também há mais um grande benefício: o Bilhete Único (um sonho ferrazense) que permite circular em até três ônibus ao custo de apenas uma passagem.

Como Ferraz atualmente virou território dos Gambale, vamos então recordar o início dessa história política da família, especificamente relacionada ao preço das passagens. Em setembro de 2017, o então locutor da Lookal FM, Rodrigo Gambale, irmão da prefeita e atual deputado estadual, gravou vídeos onde aparecia indignado com erros cometidos na administração passada, dentre os quais, o reajuste da tarifa de ônibus em aproximadamente 25%. O tempo passou e agora a dupla Gambale (considero os dois, deputado e prefeita porque ela é movida sob a influência dele) volta a cena e pratica o mesmo tipo de aumento abusivo, com o valor acrescido em 13,7%. No discurso político tinham uma postura, após vencerem as eleições, as ações são outras. Para os Gambale, o que vale é a frase da música “Eu não aguento”, da banda Titãs: “Todo mundo pinta o sete, eu também quero pintar”.

Nas redes sociais, Priscila tentou convencer internautas sobre a sua resistência em aumentar o valor do transporte. “Não foi fácil termos tomado essa decisão”, escreveu a prefeita. Segundo ela, a Radial havia solicitado inicialmente uma tarifa de 9 reais, depois 6, ambas recusadas. Em defesa da Radial, a Gambale de saias disse que o valor de 5 reais é justo porque na visão dela a tal empresa sofreu prejuízos por conta dos aumentos de combustível, queda de passageiros e risco de desemprego para funcionários diretos e indiretos. Que dó dessa Radial. E a Priscila, então, coitadinha.

O aumento de 60 centavos por passagem pode parecer insignificante para alguns defensores do governo. Mas, somem ao menos 1 real e 20 centavos ao dia, considerando duas viagens de ida e volta, ao longo de 24 dias ao mês. São 28 reais e 80 centavos a mais. Em um ano, 345 reais e 60 centavos que vão embora do orçamento individual. E para aquelas pessoas que necessitam de mais de dois ônibus para chegar e retornar de seus destinos? Preparem o bolso, já que em nosso município não há Bilhete Único como em São Paulo. Por outro lado, os 60 centavos a mais também afetam as empresas que bancam a porcentagem maior dos vales-transporte de seus trabalhadores.

O descontentamento com a nova passagem de ônibus em Ferraz é geral. No Programa Bom dia Cenário, do amigo e jornalista Jairzinho, em enquete realizada nesta quarta-feira, 24 de novembro, a maioria dos participantes (47%) respondeu que “Priscila e Kaká aumentaram porque quiseram, simples assim”. A subida no valor das tarifas da Radial só não vai sensibilizar a Câmara Municipal, que deveria fazer o contraponto político e criticar a decisão da prefeita e do secretário de Transportes. Em outras decisões polêmicas envolvendo a prefeitura, houve um certo silêncio da Casa, mesmo daqueles que não estiveram juntos na composição da chapa de Priscila nas eleições de 2020. Vereadores atuais fazem parte de uma espécie de cartório homologador das decisões dos Gambale. Raramente, apenas um ou outro parlamentar utiliza a tribuna para bater de frente na gestão da prefeita.

Em defesa dos munícipes, vou continuar com as críticas a esse governo que tomou conta da Prefeitura de Ferraz e insiste em marketing, em lives, em praticar erros na gestão, e que faz muito pouco em favor dos moradores da nossa querida cidade.

Estamos de olho! Podem chorar, Rodrigo, Priscila e Kaká.

Augusto do Jornal, diretor da Executiva Nacional da CTB (Central dos Trabalhadores e das Trabalhadoras do Brasil) e 2º suplente de vereador pelo PSB em Ferraz de Vasconcelos