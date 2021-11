O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, ao lado do deputado federal Marcio Alvino, se reuniu nesta terça-feira (23/11) com a ministra-chefe da Secretaria Nacional de Governo, Flávia Arruda, em Brasília. Na oportunidade, a agenda foi pautada pela revitalização da “Pirâmide do Sesc” e pelo andamento das obras do Hospital Federal.

O primeiro assunto tratado no encontro foi a expectativa de se criar o polo turístico “Mirante do Sesc”, a ser construído na avenida Katsutoshi Naito, na região norte. Para tanto, o chefe do Executivo suzanense solicitou um apoio financeiro por parte do governo Federal de aproximadamente R$ 5 milhões, aporte necessário para a revitalização de todo o ambiente, inclusive da estrutura abandonada existente no local. A projeção foi da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação.

“Com essa obra, Suzano ganhará um novo espaço de lazer, voltado às famílias e ao turismo, assim como haverá geração de emprego e de renda. Além disso, vamos transformar a ‘cara’ da região do bairro do Sesc, entregando mais uma obra para a cidade”, explicou Ashiuchi.

Após acolher a demanda, Flávia informou que irá analisar a proposta, acompanhando a tramitação junto ao Ministério do Turismo, que também já recebeu o pedido em 29 de setembro, e buscando a rápida liberação da verba para que seja concretizada o quanto antes.

Em seguida, as autoridades também conversaram sobre o andamento da obra do Hospital Federal, que está sendo construído no cruzamento da rua Sete de Setembro com a avenida Senador Roberto Simonsen, no bairro Cidade Cruzeiro do Sul. Com 20% dos trabalhos concluídos, a unidade está tomando forma com a construção de alvenaria. Quando a primeira fase for finalizada, o hospital irá dispor de um pronto-socorro.

“Parabenizo o prefeito Rodrigo Ashiuchi e o deputado federal Marcio Alvino pelo empenho frente à obra do Hospital Federal. Estamos acompanhando o trabalho e, certamente, quando eu estiver em São Paulo ou algum outro ministro, vamos presencialmente vistoriar a unidade, que futuramente será referência em Saúde na cidade e na região”, destacou a ministra-chefe.

INSS

Ainda no Distrito Federal, o prefeito e o deputado se encontraram com o presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), José Carlos Oliveira. Para a reunião, Ashiuchi apresentou interesse em receber uma nova agência do INSS na cidade, maior e com mais serviços, a fim de transformar Suzano no município referência para atendimento do público do Alto Tietê.

“A prefeitura entraria como parceira para que o instituto possa construir uma unidade ainda melhor. O governo federal adiantou que vai estudar a proposta para que possamos dar início a este projeto. Agradeço o deputado federal Marcio Alvino e o presidente José Oliveira por todo apoio”, finalizou o prefeito.

Créditos das fotos: Wilson Mendes/ASCOM/SEGOV/PR