Município alcançou cinco novas posições e tem o melhor desempenho da região

A cidade de Suzano é mais uma vez destaque em estudos voltados à gestão pública. Desta vez, o Ranking de Competitividade dos Municípios aponta o território suzanense como aquele que mais avançou em um ano na região do Alto Tietê, alcançando cinco novas posições. O levantamento elaborado pelo Centro de Liderança Pública (CLP) analisa 65 indicadores, organizados em 13 pilares temáticos dispostos em instituições, sociedade e economia.

De acordo com o estudo, no último ano, Suzano avançou cinco colocações no ranking geral, chegando à 171ª posição nacional. O desempenho foi o melhor do Alto Tietê, sendo que outras cinco cidades da região também aparecem no levantamento.

Entre os principais aspectos avaliados nesta edição, o município se destaca na inserção econômica, avançando 156 colocações e alcançando a 90ª posição em âmbito nacional. Já no acesso à saúde, Suzano avançou 58 colocações no ranking. No acesso e qualidade da educação, a cidade também ganhou 21 e 14 colocações, respectivamente. Avanços positivos também foram verificados nos quesitos qualidade da saúde, saneamento, meio ambiente, capital humano e telecomunicações.

De acordo com o prefeito Rodrigo Ashiuchi, mesmo diante dos inúmeros desafios impostos pela pandemia do novo coronavírus (Covid-19), Suzano se mantém como uma cidade em crescimento pujante, indo na contramão do cenário traçado para a grande maioria dos municípios brasileiros.

“Não tem sido uma tarefa fácil. Em 2017, pegamos uma cidade bastante desorganizada, com muita coisa a ser feita. Aos poucos fomos liquidando uma tarefa por vez, com compromisso e respeito ao cidadão. Em 2020, a pandemia penalizou a todos, mas nos empenhamos em priorizar bases consolidadas para que pudéssemos manter a casa em ordem e um ritmo de crescimento. Se Deus quiser, agora para 2022, temos muitas novidades para a população. Vamos continuar nos cuidando porque o trabalho não para”, disse.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, André Loducca, comemorou os resultados e principalmente o destaque para a dimensão econômica da cidade. “É perceptível o avanço suzanense em diversas áreas, mas é importante pontuar o desempenho do município no quesito ‘inserção econômica’, que foi o maior salto da cidade com 156 colocações em um ano, o que coloca Suzano entre as 90 primeiras do País e a melhor do Alto Tietê. Tudo isso é fruto de muito diálogo e empenho da gestão pela retomada dos empregos e no fomento à atividade empreendedora”, concluiu.

Crédito das fotos: Wanderley Costa/Secop Suzano