O Terminal Rodoviário Ayrton Senna, localizado no centro de Poá, está sem iluminação desde esta quarta-feira (24), contando apenas com as luzes dos locais que ficam próximos ao terminal e com as luzes dos ônibus.





Na noite desta quarta-feira, o que se via era escuridão nos locais onde ficam os bancos para as pessoas esperarem pelos ônibus. Ninguém no local sabia o motivo da falta de iluminação.

Nesta quinta-feira (25), o local seguia sem iluminação até as 14h, e como nada foi informado, não se sabe quando voltará. Um vendedor ambulante que sempre está no local disse não saber o motivo da falta de luz, segundo ele, ninguém foi resolver o problema.

Um funcionário que trabalha com o transporte público de ônibus da cidade também disse não saber o motivo da falta de energia, e que a situação era problema da prefeitura. Segundo ele, o terminal está sem iluminação desde o começo desta quarta-feira.

Por ser um local aberto, a falta de iluminação não atrapalha durante o dia, porém, quando escurece, o local fica com diversos pontos escuros, deixando passageiros apreensivos de ficarem a espera do ônibus quando está muito tarde.