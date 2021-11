Esse recado é para você que estará no 9° ano do ensino fundamental ou 2° e 3° ano do ensino médio em 2022. Se você sonha em ingressar no ensino médio integrado ao técnico ou ingressar nas principais universidades públicas, federais e privadas não perca tempo de se preparar para as provas.

O concurso tem o objetivo de ofertar bolsas de estudo nos cursos preparatórios da Alfa Brasil no próximo ano.

Bolsas de até 100% nos cursos Pré-vestibular + Enem e Pré-vestibulinho (Escolas técnicas).

Os preparatórios vão iniciar em Janeiro/Fevereiro e vão até os meses de Novembro e Dezembro de 2022, véspera dos processos seletivos para 2023.

🔸A inscrição para realizar a prova devera ser feita através do whatsapp (11)9-6101-3693 até o dia 03/12, e a prova presencial será aplicada em nossa unidade no dia 04/12 às 9h, após a prova os alunos com melhor aproveitamento serão contemplados com uma de nossas bolsas para 2022.

Para mais informações:

(11)9-6101-3693

(11)4638-5393

Av. Antônio Massa, 465, Centro – Poá

