A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) informou neste domingo (28) que um passageiro que passou pela África do Sul e desembarcou em Guarulhos (SP), testou positivo para Covid-19. O passageiro desembarcou no sábado (27), e, segundo a Anvisa, não foi confirmado se o caso é da variante Ômicron. O paciente está em isolamento e foi vacinado contra a Covid-19.





Segundo a Anvisa, o passageiro chegou ao Brasil com um teste RT PCR negativo e sem apresentar sintomas.

A Anvisa foi avisada às 21h12 do sábado sobre o resultado positivo do novo teste de RT PCR do passageiro. O teste foi realizado pelo laboratório localizado no aeroporto de Guarulhos.

A Anvisa informou o Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS) nacional, estadual e municipal, às 1h07 deste domingo. A Vigilância Epidemiológica do Município de Guarulhos também foi informada e acompanhará o caso.



“Após a identificação e testagem com resultado positivo para Covid-19, o paciente foi colocado em isolamento e já cumpre quarentena residencial. Os órgãos de saúde estadual e municipal passam a fazer o monitoramento do caso. O Ministério da Saúde acompanha o caso”, diz a nota da Anvisa.

A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo disse em nota que o caso é acompanhado pela vigilância do município de Guarulhos. O CIEVS de São Paulo e a Anvisa já solicitaram à companhia aérea a lista de passageiros para ajudar na detecção e rastreio de possíveis contatos.