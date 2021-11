“Eu quero performar no banco e na vida”. Certamente essa é a meta de todos que iniciam uma carreira no banco, mas assim como em outros campos profissionais os obstáculos surgem e muitas vezes o desânimo e a frustração acabam aparecendo. Mas como virar esse jogo? Como bater as metas e alcançar os resultados desejados? Estas e outras respostas estão no e-book “Além das Metas Bancárias”, do empreendedor e ex-bancário, Carlos Costa Jr., que pode ser adquirido pelo link https://sun.eduzz.com/1102684



O livro traz uma visão inovadora para os profissionais que atuam em instituições bancárias, fazendo com que suas abordagens estejam mais alinhadas às tendências do mercado. “A ideia é cuidar do bancário, de sua saúde mental e do seu desenvolvimento. Nesta obra vamos esclarecer como suas atitudes estão afetando os resultados e, principalmente, como modificá-las eficientemente”, salienta.



Apesar de ser voltado para um público específico, Costa Jr. explica que qualquer pessoa que queira performar na carreira e na vida vai se identificar com o conteúdo do e-book. Na obra são disponibilizadas ferramentas que vão possibilitar ao leitor o aumento de sua percepção sobre seu perfil comportamental, o que vai auxiliá-lo a ter mais clareza sobre o que precisa ser desenvolvido. “O leitor vai poder, por exemplo, aprender a aplicar o método VAR, em que o ‘V’ é visualizar, o ‘A’ atitudes e o ‘R’ reforço. Isto é, visualizar seu perfil comportamental e seus valores; ter atitude para planejar com estratégia e agir; além de olhar para os resultados e melhorar aquilo que acredita ser importante. Esse método é uma jornada para se decifrar e buscar resultados que tenham significado na vida e na carreira de forma simples, alegre e com uma estrutura que faça sentido. É possível aplicá-lo de forma autônoma”, explica.



Costa Jr. deixa ainda um recado direto ao leitor. “Eu vou ter o prazer de acompanhá-lo nesse processo e diferentemente dos e-books disponíveis no mercado, este é um pouco mais interativo, porque não é só para ler, é um livro para “fazer”. Durante a leitura você vai encontrar dicas, atividades, ferramentas, provocações e boas reflexões. Estou na torcida para que cada página lida, te leve à reflexão, e em seguida, à ação. É uma escolha sua, a performance é sua e como já sabemos, suas escolhas podem te aproximar ou distanciar daquilo que quer se tornar”, finaliza.



Como surgiu o e-book A ideia de escrever o livro surgiu pela experiência que Costa Jr. adquiriu ao longo dos anos como bancário. “Eu passei por estágio, fui assistente, gerente pessoa física e jurídica. Tive o privilégio de trabalhar na unificação do Santander e do Banco Real, o que foi uma experiência incrível. Depois que saí do banco para empreender na área de treinamentos e mentoria, bancários passaram a me contratar com esta finalidade. Alguns buscavam ajuda para progredirem na jornada no banco e outros para uma transição de carreira. Aí pensei por que não transformar essa experiência em um material rico e proveitoso para todos os bancários”, conta.



O empreendedor afirma que se sente realizado em poder compartilhar sua experiência e conhecimento com o próximo. “Me sinto muito feliz por ajudar as pessoas a tomarem decisões por seus valores. Esta é uma forma de ajudá-las a criar um plano e viver de forma mais equilibrada, gerando resultados pelos seus talentos sem perder os momentos bons da vida. Um dia a vida vai cobrá-las por algo que deixaram de viver. Não é papo motivacional, é papo real. Enquanto você não tiver clareza do que é importante, irá passar a maior parte do tempo reclamando e estressado”, finaliza o autor.



Carlos Costa Jr. é ex-bancário, ex-profissional de Recursos Humanos, ex-administrador de empresas, ex-aluno da Fundação Getúlio Vargas e University of Tampa. Ele é “ex-perto” e explica por quê: “Entendi por meus valores pessoais que eu poderia juntar minhas habilidades e ‘ex-periências’, combinar com aquilo que amo, que é a educação e empreendedorismo, e viver intensamente a única vida que tenho potencializando minhas qualidades de forma leve, feliz e criativa. Minha crença é que estou neste mundo para SER FELIZ”.



Carlos Costa Jr., também tem toda sorte do mundo em ser pai da Karolina e da Meg (4 patas), esposo da Aline, filho da Creusa e Carlos.