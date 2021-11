O curso de Psicologia da UMC foi mais uma vez reconhecido e premiado. O professor do curso, Flávio Alves da Silva, realizou uma apresentação na 28ª Reunião da Universidade Aberta do Sistema Único de Saúde (UNA-SUS) 2021 e teve seu trabalho classificado entre os 15 melhores do evento. O docente escreveu sobre “O Papel da Supervisão na Formação de Profissionais de Psicologia”, com o intuito de debater o assunto com os presentes no encontro.





Essa participação é muito importante para o curso, segundo o professor. “Acredito que tenha sido a primeira vez na história da universidade que participamos deste evento”, ressalta. Foram mais de 40 trabalhos apresentados, sendo a UMC a única instituição particular entre as demais. “Estávamos juntos de grandes universidades públicas. Certamente esse foi um grande momento para a universidade”, complementa Flávio.

Os projetos premiados serão publicados como artigo científico na revista de Saúde Digital e Tecnologias Educacionais (RESDITE), da Universidade Federal do Ceará.