A Secretaria de Meio Ambiente de Suzano lançou nesta semana a campanha natalina “Histórias de Esperança”. O objetivo é promover o apadrinhamento dos cães e gatos, assim como a adoção responsável dos mesmos, por meio da divulgação individual da trajetória de vida deles em cartões de natal.





A campanha foi idealizada pelo setor de Bem-Estar Animal em parceria com Organizações Não Governamentais (ONGs) e protetores da cidade, que disponibilizaram as informações dos pets para confecção dos itens decorativos, como nome, descrição e itens básicos em necessidade. Os cartões ficarão expostos nas árvores de natal de cada uma das lojas participantes até o dia 24 de dezembro.

São mais de 150 cães e gatos integrantes da campanha, em especial aqueles que apresentam deficiência ou são mais velhos. O objetivo principal é amparar os pets que estão em situação de vulnerabilidade e apresentam dificuldades para serem adotados, seja por conta das condições motoras ou da idade.

Os interessados em contribuir com a ação solidária, podem visitar uma das oito lojas participantes da campanha, conhecer todas as histórias disponíveis e realizar a doação. Os pontos de coleta incluem o Paiol Casa de Ração (Rua Baruel, 770 – Centro); rede Zeca Rações (Unidade 1/Rua Caboclos, 495 – Vila Urupês; Unidade 2/Avenida Antônio Marques Figueira, 1.292 – Jardim Paulista); GranPet (Avenida Antônio Marques Figueira, 847 – Vila Costa); e AmiPet (Unidade 1/Rua Dr. Prudente de Morais, 1.160 – Vila Amorim; Unidade 2/Avenida Major Pinheiro Fróes, 2.207 – Vila Maria de Maggi; e Unidade 3/Avenida Francisco Marengo, 1.644 – Jardim Dona Benta) e o Império Pet (Avenida Mogi das cruzes, 72). O estabelecimento fica responsável por reunir todas as arrecadações e fazer a entrega para o tutor do pet apadrinhado.

O secretário municipal de Meio Ambiente, André Chiang, acredita que o espírito natalino presente entre as pessoas também pode fazer a diferença para os pets. “Estamos iniciando essa campanha justamente para promover as melhores condições possíveis aos bichinhos, que é o foco principal do ‘Baby, Me Leva’. Nem todos podem fazer as compras dos itens para os pets e por isso, toda ajuda é bem-vinda”, concluiu.

O chefe da pasta também pontua que além das sete lojas inscritas, outros estabelecimentos do segmento também podem participar. “Iniciamos a ação com oito parceiros, mas gostaríamos de expandir essa adesão para beneficiar o maior número de pets. Acreditamos que neste momento, a união e solidariedade podem salvar muitas vidas”.

Para lojistas interessados em fazer o cadastro, basta entrar em contato com o Setor de Bem-Estar Animal, que disponibilizará os cartões natalinos aos interessados. O número de atendimento do setor é 4745-2055.