Por sugestão do vereador José Juca de Araújo Neto (PSC), o Juca do São Judas, o Jardim Recanto dos Pássaros poderá contar com uma Escola Municipal de Educação Básica (Emeb). Na prática, a construção da creche objetiva atender a grande quantidade de crianças na lista de espera por vaga. A indicação poderá ser lida na próxima sessão ordinária na terça-feira, dia 07, a partir das 19h. Depois, a reivindicação será enviada para o Poder Executivo.





De acordo com o documento, a falta de vagas em creches no Jardim Recanto dos Pássaros contribui para impossibilitar o ingresso de mães no mercado de trabalho em geral. Por isso, o vereador Juca do São Judas acredita ser muito importante o setor competente da municipalidade estudar a instalação de uma creche no bairro e assim beneficiar inúmeras famílias.

Além disso, o parlamentar também sugeriu providências visando a implantação de uma academia ao ar livre nas proximidades do campo da Vila Olímpica, Clemente Belarmino, o Kelezão, na Vila Sofia. Segundo ele, a construção do equipamento público tem por finalidade estimular à prática de exercício físico e, ao mesmo tempo, combater o sedentarismo, isto é, proporcionar mais qualidade de vida e saúde aos moradores.

Enquanto isso, os habitantes do Jardim Recanto dos Pássaros continuam esperando a implantação de uma quadra poliesportiva e de uma academia ao ar livre em uma área pública situada na Rua Rouxinol. No fundo, a instalação dos dois espaços públicos para suprir a carência de área de lazer no bairro foi proposta pelo vereador Ewerton Correa Cardoso (Podemos), o Diretor Everton, em agosto deste ano.

Por Pedro Ferreira