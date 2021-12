A Microsoft anunciou os jogos que chegam ao catálogo do Xbox Game Pass na primeira quinzena de dezembro. A principal adição dessa leva é o esperado Halo Infinite, que já está fazendo sucesso com o seu multijogador que foi liberado de forma gratuita.





ANVIL (Console e PC) ID@Xbox – 2 de dezembro

Disponível no lançamento com Xbox Game Pass: A Ancient Vault Investigation Lab (ANVIL) é uma agência que procura por traços de civilizações alienígenas espalhadas por todo o universo. Como um Breaker, você procurará e explorará a galáxia desconhecida em busca de cofres alienígenas. Cada galáxia é feita por planetas aleatórios e chefões monstruosos e únicos. Ao derrotá-los e abrir esses cofres, será possível fazer uso dos incríveis poderes escondidos dentro deles.

Archvale (Cloud, Console e PC) ID@Xbox – 2 de dezembro

Disponível no lançamento com Xbox Game Pass: Mergulhe neste jogo bullethell com elementos de RPG, em que será necessário dominar armas e habilidades para superar os diversos inimigos que o esperam em um mundo em constante mudança. Somente conquistando as forças do mal você descobrirá a verdade sobre o lendário Archvale.

Final Fantasy XIII-2 (Console e PC) – 2 de dezembro

Desfrute da história épica e arrebatadora desta sequência de Final Fantasy XIII. Conheça novos personagens e teste suas habilidades com um novo sistema de batalha aprimorado. Não se trata mais apenas de enfrentar o destino; é hora de criar um novo futuro e mudar o mundo!

Lawn Mowing Simulator (Cloud, Console e PC) ID@Xbox – 2 de dezembro

Faça uma pausa do mundo real e curta o desafio e a serenidade de cortar a grama no interior da Grã-Bretanha em Lawn Mowing Simulator.

Rubber Bandits (Cloud, Console e PC) ID@Xbox – 2 de dezembro

Disponível no lançamento com Xbox Game Pass: Uma festa multiplayer maluca, Rubber Bandits é um brawler beat ‘em up em que você roubará, baterá e sairá com o máximo de dinheiro que puder! Prepare-se para um combate hilário com base em física em que fará uso de armas estranhas e um grande conjunto de personagens criminosos. Esquive de armadilhas mortais, derrube bandidos rivais e corra da polícia para realizar o assalto perfeito!

Stardew Valley (Cloud, Console e PC) ID@Xbox – 2 de dezembro

Você herdou a antiga fazenda do seu avô em Stardew Valley. Armado com ferramentas de segunda mão, você se prepara para começar sua nova vida. Será que conseguirá aprender a viver da terra e transformar esses campos em um lar próspero?

Warhammer 40,000: Battlesector (Cloud, Console e PC) ID@Xbox – 2 de dezembro

Na escuridão sombria de um futuro distante, só há guerra. Experiencie cada explosão quebradora de ossos e cada disparo de esmagar a alma em Warhammer 40.000: Battlesector, o jogo de estratégia em turnos, batalhas de grande escala e combate acelerado que o leva aos campos de batalha do 41º Milênio.

Space Warlord Organ Trading Simulator (Cloud, Console e PC) ID@Xbox – 7 de dezembro

Disponível no lançamento com Xbox Game Pass: Compre, venda e troque órgãos em um estranho universo repleto de clientes. Evite que órgãos sanguessugas devorem as mercadorias dentro do seu compartimento de carga e ensine Fleshty, o Homem de Neve, a amar. As entranhas trêmulas do capitalismo alienígena o aguardam neste jogo sci-fi de terror e simulador de mercado que você não sabia que precisava.

Halo Infinite (Cloud, Console e PC) – 8 de dezembro

Disponível no lançamento com Xbox Game Pass: Quando toda a esperança está perdida e o destino da humanidade está em jogo, Master Chief se prepara para enfrentar o inimigo mais implacável que já enfrentou. Entre na armadura do maior herói da humanidade para experienciar uma aventura épica e, finalmente, explorar o próprio anel Halo em escala. Prepase suas habilidades com o Beta gratuito do Multiplayer de Halo Infinite, já disponível, e aproveite tudo o que a Temporada 1: Heroes of Reach tem a oferecer. Além disso, todo o seu progresso será mantido para o lançamento completo de Halo Infinite em 8 de dezembro.

One Piece Pirate Warriors 4 (Cloud, Console e PC) – 9 de dezembro

Ahoy, piratas! Lute contra hordas de inimigos, aventure-se com aliados de confiança e experimente a incrível ação de One Piece tirada diretamente do anime em One Piece: Pirate Warriors 4! Entre no mundo de One Piece enquanto os edifícios desabam ao seu redor e núvens de fumaça e poeira preenchem o ar a cada ação no campo de batalha.

Aliens: Fireteam Elite (Cloud, Console e PC) ID@Xbox – 14 de dezembro

Ambientado no icônico universo de “Alien”, Aliens: Fireteam Elite é um jogo de tiro cooperativo de sobrevivência em terceira pessoa em que você e sua equipe de fuzileiros navais são enviados para uma luta desesperadora para tentar conter uma ameaça xenomorfa em evolução.

Among Us (Console) ID@Xbox – 14 de dezembro

Jogue com 4 a 15 jogadores online ou via Wi-Fi local e tente preparar sua nave para a partida. Mas tenha cuidado, pois um ou mais jogadores da tripulação são Impostores empenhados em matar todos! Fique ligado para saber quando o jogo chega ao Xbox Cloud Gaming (Beta).

O Xbox Game Pass é um serviço que permite você baixar jogos e jogá-los enquanto for assinante do serviço (um sistema parecido com o da Netflix), e enquanto estiverem disponíveis no catálogo. Além disso, os assinantes também recebem desconto ao comprar jogos que estão no serviço.