A Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo confirmou nesta quarta-feira (1) o terceiro caso da variante do Coronavírus, Ômicron, no Brasil.





A pessoa que testou positivo era um passageiro vindo da Etiópia, que desembarcou no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, na Grande São Paulo, no último sábado (27), dia que testou positivo para Covid-19.

O passageiro fez o teste no aeroporto, no laboratório Cr Diagnósticos e a amostra foi sequenciada geneticamente pelo Instituto Adolfo Lutz.

A secretaria informou que o homem de 29 anos foi testado no aeroporto logo após desembarcar e não apresentava sintomas. O passageiro está vacinado com duas doses do imunizante da Pfizer e está bem.

Segundo a gestão estadual, o homem está em isolamento domiciliar desde o último sábado e está sendo acompanhado pela vigilância do município de Guarulhos, cidade onde mora.