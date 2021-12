O vereador de Ferraz de Vasconcelos, Flavio Batista de Souza (Podemos), o Inha, foi o entrevistado no Bom Dia Cenário da última sexta-feira (26), o vereador comentou diversos assuntos que envolvem o governo da cidade e fez um balanço da atuação da Câmara Municipal neste ano.





O apresentador do programa, Jairzinho Ambrósio, iniciou a entrevista perguntando sobre a atuação da câmara e pedindo um balanço deste ano.

Flavio Batista afirmou que garantiu aos vereadores que cada um teria seu direito preservado, além de garantir que os vereadores tenham condição de fazer seu trabalho independente se está ou não na oposição.

“Meu trabalho é esse, é garantir que ele tenha a disposição toda estrutura que a Câmara possa oferecer ao vereador. A gente tem feito sessões mais calorosas, eu até participo muito dos embates, das discussões, mas sempre frisando que garanto a eles, a todos, o direito de se manifestar igualmente aos outros vereadores de situação ou de oposição”, disse o vereador.

Além disso, Inha comentou sobre a nova Câmara Municipal e como tem sido continuar na atual. Segundo ele, as obras da nova Câmara devem começar até março de 2022.

Jairzinho perguntou sobre diversas promessas que o governo atual da cidade fez durante a campanha ou no início da gestão e que ainda não foram cumpridas.

Flavio afirmou que enxerga que o atual governo possui as “melhores das boas intenções”, que pode errar, mas, está pautado em boas intenções. Segundo o vereador, algumas coisas que foram ditas precisam ser reanalisadas, pois, legalmente, não é possível cumprir algumas promessas.



“Algumas coisas que foram ditas as vezes vão ter que ser reanalisadas, porque legalmente as vezes não pode, embora a gente participou da campanha, são coisas que as equipes vão soltando, e era a intenção, ela tem a intenção de não dar aumento nenhum”, explicou Flavio.

Já sobre o aumento da passagem no transporte público de ônibus que é feito pela Radial Transporte, o vereador disse que não havia intenção em aumentar a passagem, porém, por conta das dificuldades financeiras da empresa, do aumento no preço do combustível e de outros fatores, foi necessário repassar o valor para os passageiros.

“A passagem, embora ninguém queira dar [o aumento], em algum momento tem que haver”, disse o Inha.

Ao ser questionado sobre as obras das casinhas da Vila São Paulo, que ainda não foram entregues, Flavio disse que a atual empresa que está envolvida nas obras, não entregará a obra por completo, que isso não cabe a ela e que, o que cabe a ela, será entregue.

“Mas não é até o final da obra, todo mundo já sabia disso, eu já sabia disso, não é até o final da obra, tanto é que a obra tá sendo feita lá, até dezembro era a expectativa dessa empresa entregar a parte dela, ficaria faltando outros serviços, que está sendo analisado, também por este governo, pela Priscila, com o seu grupo lá, um outro empreendimento que está chegando na cidade pra terminar as casinhas”, falou Flavio.

Na entrevista, também foram abordados os temas sobre a troca de empresa no fornecimento do serviço público de transporte de ônibus da cidade, sobre o deputado estadual Rodrigo Gambale, e sobre uma recente denúncia feita por uma biomédica, em que ela aponta irregularidades na cobrança de exames por parte do laboratório que presta serviço à cidade. Além desses e outros temas, o entrevistado respondeu perguntas feitas pelos internautas que acompanhavam a entrevista.

Confira a entrevista completa e fique por dentro de tudo que foi abordado.