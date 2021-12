Em viagem oficial à Brasília, os vereadores Eliel de Souza, o Eliel Fox, Luiz Tenório de Melo e Derneval Jardim, o Deí, ambos do PL, estiveram nesta quarta-feira, dia 01, na Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SNDPD), subordinada ao Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos. No órgão federal, a bancada liberal local tenta pleitear recursos financeiros para o segmento na cidade.

Além disso, de acordo com Eliel Fox, que inclusive é o presidente da Comissão Permanente de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (CPDDPD) da Câmara Municipal, os parlamentares locais da legenda querem aproveitar o fato de o presidente, Jair Bolsonaro ter se filiado a sigla para intensificar o trabalho e viabilizar verbas federais na área da pessoa com deficiência em Ferraz. No fundo, trata-se de um trunfo político que pode servir para estreitar os laços entre Ferraz e o Palácio do Planalto.

“Na realidade, como a primeira dama do país, Michelle Bolsonaro é uma entusiasta de causa, vamos utilizar desse tipo de apoio para também beneficiar o setor da pessoa com deficiência em nossa cidade. Para tanto, a Prefeitura Municipal precisa criar uma pasta ou um departamento exclusivo para tratar sobre o assunto”, explica Eliel Fox. Hoje, dados não oficiais registram que Ferraz tem mais de 14 mil pessoas com deficiência.

Na capital federal, a bancada do PL conheceu de perto a estrutura física do Centro de Atendimento à Pessoa com Deficiência, a Diretoria de Emprego e Renda- Núcleo de Inclusão Profissional e no Conselho dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Conede), ambos ligados ao governo do Distrito Federal (DF). A missão oficial da delegação ferrazense começou na última segunda e deve voltar a Ferraz na noite desta quarta-feira, dia 01.

Por Pedro Ferreira.