O setor de Bem-Estar Animal realizará um novo evento de adoção do projeto “Baby, Me Leva” com o tema “A magia está no ar”, neste sábado (04/12). A ação acontece no Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador), das 10 às 17 horas, e reunirá mais de 50 cachorros. A iniciativa é conduzida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente.





O evento elaborado pela pasta constitui mais uma ação pensada para impulsionar as adoções dos animais cadastrados no projeto suzanense, feito em parceria com o PlayPet. A feira reunirá mais de 50 cães, todos divididos em cinco áreas cercadas sob a supervisão das equipes e cuidadores participantes, para que conduzam os processos de adoção.

Nesta ação, as Organizações Não Governamentais (ONGs) Amparo Animal, Adorável Vira-Lata e Garras, bem como as protetoras Nádia Ali El Arra e Ângela Maria Barbosa do Nascimento e membros do Bem-Estar Animal, em conjunto com o Canil da Zoonoses, coordenarão as doações em seus respectivos pontos. Cada um dos locais apresentará identificações temáticas de ícones da cultura pop, como heróis de histórias em quadrinhos, filmes e contos de fadas.

O processo inteiro consiste em etapas para comprovar e analisar a adoção. Primeiro, o interessado deve apresentar uma cópia em xerox de um comprovante de residência e de um documento pessoal, para certificar a maioridade do doador. Passada esta etapa, a família que deseja levar um animal para casa passará por uma entrevista com os membros cuidadores, para detectar seu perfil e sua condição para criar um bicho de estimação. Após isso, o processo será cadastrado em um termo de adoção junto do comprovante de castração. Ambos os documentos serão entregues aos novos responsáveis pelo cão adotado.

O secretário municipal do Meio Ambiente, André Chiang, destacou que esta será mais uma oportunidade para os munícipes suzanenses visitarem os pets e adotá-los. “Cada um desses ‘cachorrinhos’ é muito bem cuidado pelas ONGs participantes, pois o que todos queremos é justamente o bem-estar e a saúde deles. Por isso, estamos promovendo essa ação, para que os pets tenham a oportunidade de encontrar uma família e um lar para chamar de seu”, disse.

A ação apresenta uma temática lúdica, pensada para encantar as crianças e adultos, levando-os a uma viagem por histórias que marcaram suas vidas. “Os cercados com os animaizinhos estarão decorados com esses temas que são, em sua essência, infantis, mas que ainda encantam os adultos. Tudo isso é pensado para que o processo e a visita aos pets sejam ainda mais agradáveis à população”, afirmou.

O chefe da pasta também comentou a respeito das doações que podem ser feitas às ONGs durante a feira. “É sempre bom ajudar de todas as formas possíveis, seja adotando um pet, ou com doações. Os visitantes que quiserem dar esse auxílio a mais podem levar, por exemplo, um quilo de ração, pois toda doação é bem-vinda”, pontuou.

A coordenadora do PlayPet Suzano, a primeira-dama Larissa Ashiuchi, reforçou o convite às famílias, para que passem pelo parque, conheçam os pets e, se possível, adotem um novo amigo. “A bondade e amizade dos pets é algo indescritível. Um bichinho de estimação pode mudar o clima de um lar, trazer alegria e felicidade. Por isso considero muito importante manter os eventos de doação no nosso município, pois isso sempre influencia mais e mais pessoas a participar e acolher um animalzinho”, relatou.

Para saber mais sobre a iniciativa e demais ações da pasta, entre em contato com o Setor de Bem-Estar Animal por meio do telefone (11) 4745-2055 ou do e-mail babymeleva@suzano.sp.gov.br.