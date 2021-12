Poá perdeu o título de estância turística e passa a ser considerada um Município de Interesse Turístico (MIT). A mudança ocorreu após votação na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) na noite nesta quarta-feira (1).





Segundo a Prefeitura de Poá, a perda estimada é de quase R$ 10 milhões ao ano (valor total sem contingenciamento) referente a arrecadação para aplicação na valorização de atrativos turísticos do Dadetur, o que representa 3% da arrecadação municipal.

O projeto aprovado foi o de Lei 582/2021, de autoria do governo do Estado, que altera e reclassifica as estâncias turísticas e os municípios de interesse turístico, além disso, consolida 56 legislações vigentes sobre o tema.

Além da cidade de Poá, as cidades Campos Novos Paulista e Igaraçu do Tietê também foram reclassificadas como de interesse turístico.

Poá era uma estância turística desde 1986. A prefeitura da cidade estava com irregularidades na prestação de contas de recursos que recebeu entre 2011 e 2019 do Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos (Dadetur), pelo título de Estância Turística, de acordo com o detalhamento feito pelo órgão ligado à Secretaria de Estado de Turismo.

As cidades classificadas como Estâncias recebem um valor maior que os MITs, pois, são classificadas como destinos turísticos já consolidados. O valor recebido pelas Estâncias tem como fonte principal uma proporção de quanto gerou de ICMS.

Segundo o secretário municipal de Turismo, Ariel Borges, a cidade tinha informações sobre a possibilidade de perder o título de estância turística desde 2018. Ele afirma que a mudança impactará as ações que envolvem o turismo no município.

“Perde R$ 10 milhões para R$ 600 mil em projetos, vamos cair muito. Não serão mais projetos grandiosos, como o teatro, a praça e o balneário. [precisamos de] políticas públicas para independente da gestão que se dê continuidade”, afirmou Ariel Borges.

O secretário também disse que a obra do balneário está na quarta fase e espera que o Dadetur aprove uma verba de R$ 6,9 milhões para 2022.

“Será investido no balneário para conclusão. Depois é fazer um chamamento público para atrair empresas para tocar o balneário.”

O deputado estadual André do Prado (PL) postou um vídeo em suas redes sociais durante a sessão de votação, criticando o projeto.



“Acho que foi uma injustiça muito grande o que foi feito nesta casa [Alesp]. Não tenho nada contra os municípios que subiram para Estância, mas rebaixar uma cidade como Poá, que já perdeu 40% de sua receita. É algo injusto com a cidade de Poá”, disse o deputado.